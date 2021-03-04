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04.03.2021 17:19
Рубрика: Общество

Названы самые популярные предметы ЕГЭ по выбору в 2021 году

Текст: Ксения Колесникова
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы ЕГЭ по выбору у выпускников.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

- Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку, его планируют сдавать почти 726 тысяч человек, - сообщает Рособрнадзор. - Самым популярным предметом по выбору в 2021 году стала профильная математика: на нее зарегистрировалось почти 408 тысяч участников. Второй по популярности предмет - обществознание, его планируют сдавать около 356 тыс. участников.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Опубликованы проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Что интересно? Биология (153 тыс. впервые обогнала по популярности физику (151 тыс). ЕГЭ по истории планируют писать 22 тысячи ребят, ЕГЭ по химии - более 106 тысяч. Растет популярность ЕГЭ по информатике: этот предмет выбрали почти 116 тысяч человек. Более 62 тысяч планируют сдавать литературу, 21,5 тысячи - географию.

Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский язык: в 2021 его хотят сдавать почти 106 тысяч ребят. ЕГЭ по немецкому языку - 1713 человек, французскому - 1159, китайскому - 446, испанскому - 335.

Напомним, в этом году выпускники, планирующие поступать в вузы, сдают ЕГЭ. А те, кому нужен просто аттестат, могут сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Всего ЕГЭ и ГВЭ-11 в этом году планируют сдавать около 795 тысяч человек. При этом у выпускников еще есть возможность изменить выбранную форму экзаменов (ЕГЭ или ГВЭ) и перечень предметов.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. ГВЭ-11 участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня.

Общество Образование ЕГЭ в России

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