Российские лыжники во главе с Александром Большуновым остались без медалей по итогам гонки на 15 км с раздельным стартом на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Весь подиум заняли норвежцы: Ханс Кристер Холунн, Симен Хегстад Крюгер и Харальд Амундсен. Большунов - лишь четвертый.

Еще никогда отечественные лыжники не брали "золото" на 15-километровой "разделке". И мы очень надеялись, что это произойдет именно в Оберстдорфе. Предпосылки-то для этого были. Уже на ЧМ-2020 Большунов разорвал норвежцев в скиатлоне, а 15 км - одна из его коронных дистанций: все три "разделки" в этом сезоне он выиграл.

Но ждали гонку и норвежцы, жаждавшие поквитаться за поражение в скиатлоне. И у них это получилось, причем даже без главной их звезды, Йоханнеса Клэбо, не попавшего в состав. На двух третях дистанции по всем отсечкам Большунов шел лидером, а на последних пяти км он словно остановился. И несколько секунд преимущества над остальными моментально превратились в 43 секунды отставания от победителя.

Наставники сборной по горячим следам не смогли объяснить, что случилось с Сашей. То ли Большунову не хватило времени на восстановление после двух затратных гонок, то ли он неправильно разложил силы. Тренеры зачем-то пеняли на трассу, которую почему-то не "посолили" для жесткости, как в предыдущие дни, что могло сказаться на перспективах тяжеловесного россиянина. Хотя норвежский Холунн по габаритам Большунову не уступит, и странно искать оправдание именно в состоянии снега. Сам Александр ничего не объяснил, отказавшись от общения с прессой.

Увы, остальные трое наших лыжников знамя, чуть выпавшее из рук лидера, не подхватили. Лучший из них, Артем Мальцев, лишь пятый. Теперь тренерскому штабу предстоит подумать, как формировать состав на эстафету, которая пройдет в пятницу. А в четверг аналогичную гонку пробегут девушки: Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.