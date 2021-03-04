Новости

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне" 00:48
В Индии вакцинацию от COVID будут проводить круглосуточно 00:29
Взлет прототипа корабля Starship компании SpaceX экстренно отменен 00:08
Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР в Ясиноватой 00:02
Захарова: Санкции США говорят о страхе перед Россией 03.03.2021
Букингемский дворец расследует жалобы персонала на поведение Меган Маркл 03.03.2021
В Канаде признан виновным Алек Минасян, насмерть сбивший 10 пешеходов 03.03.2021
Доказана связь COVID-19 с группой крови 03.03.2021
Видео: В Москве такси влетело в лоб трамваю 03.03.2021
Глава отдела московского филиала ФПК отправлен под домашний арест 03.03.2021
В США возмутились убийством более 200 волков охотниками из Висконсина 03.03.2021
Пуски отремонтированных Беларусью ракет показали на видео 03.03.2021
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию 03.03.2021
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков 03.03.2021
В ночь на четверг в Москве ожидается небольшой снег 03.03.2021
Жена Плющенко отреагировала на слухи о возвращении Косторной к Тутберидзе 03.03.2021
В Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек 03.03.2021
Бизнес сможет использовать обезличенные персональные данные 03.03.2021
В Греции зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19 03.03.2021
СМИ: Жену футболиста Мамаева госпитализировали после потери сознания 03.03.2021
США пообещали больше не насаждать демократию в мире силой 03.03.2021
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика 03.03.2021
В Твери спасли беременную с тотальным поражением легких на фоне COVID-19 03.03.2021
Подмосковная прокуратура передала в суд дело строителей-мошенников 03.03.2021
Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени 03.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 01:18
Рубрика: Спорт

Взяли числом

Норвежцы не пустили Большунова на подиум в гонке на 15 км
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 46(8397)
Российские лыжники во главе с Александром Большуновым остались без медалей по итогам гонки на 15 км с раздельным стартом на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Весь подиум заняли норвежцы: Ханс Кристер Холунн, Симен Хегстад Крюгер и Харальд Амундсен. Большунов - лишь четвертый.
Что случилось на последних пяти километрах "разделки" с Александром Большуновым, знает только он сам. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Что случилось на последних пяти километрах "разделки" с Александром Большуновым, знает только он сам. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Что случилось на последних пяти километрах "разделки" с Александром Большуновым, знает только он сам. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Еще никогда отечественные лыжники не брали "золото" на 15-километровой "разделке". И мы очень надеялись, что это произойдет именно в Оберстдорфе. Предпосылки-то для этого были. Уже на ЧМ-2020 Большунов разорвал норвежцев в скиатлоне, а 15 км - одна из его коронных дистанций: все три "разделки" в этом сезоне он выиграл.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Арина Аверина выиграла ЧР по художественной гимнастике в многоборье

Но ждали гонку и норвежцы, жаждавшие поквитаться за поражение в скиатлоне. И у них это получилось, причем даже без главной их звезды, Йоханнеса Клэбо, не попавшего в состав. На двух третях дистанции по всем отсечкам Большунов шел лидером, а на последних пяти км он словно остановился. И несколько секунд преимущества над остальными моментально превратились в 43 секунды отставания от победителя.

Наставники сборной по горячим следам не смогли объяснить, что случилось с Сашей. То ли Большунову не хватило времени на восстановление после двух затратных гонок, то ли он неправильно разложил силы. Тренеры зачем-то пеняли на трассу, которую почему-то не "посолили" для жесткости, как в предыдущие дни, что могло сказаться на перспективах тяжеловесного россиянина. Хотя норвежский Холунн по габаритам Большунову не уступит, и странно искать оправдание именно в состоянии снега. Сам Александр ничего не объяснил, отказавшись от общения с прессой.

Увы, остальные трое наших лыжников знамя, чуть выпавшее из рук лидера, не подхватили. Лучший из них, Артем Мальцев, лишь пятый. Теперь тренерскому штабу предстоит подумать, как формировать состав на эстафету, которая пройдет в пятницу. А в четверг аналогичную гонку пробегут девушки: Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен
В Швеции полиция обезвредила злоумышленника, ранившего восемь человек
Кафельников рассказал, чего Медведеву не хватило для победы на Australian Open
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП