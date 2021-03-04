Новак: Рост цен на нефть говорит об оптимизме на рынке

Рост цен на нефть после решения ОПЕК+ не увеличивать добычу в апреле говорит об оптимизме на рынке и его восстановлении к докризисным показателям, сказал вице-премьер Александр Новак по итогам встречи альянса 4 марта, сообщает РИА Новости.

На встрече альянса было принято решение о сохранении параметров сделки о сокращении добычи нефти для всех участников, кроме России и Казахстана.

"Россия увеличит производство в апреле на согласованные с остальными участниками ОПЕК+ 130 тыс. баррелей в сутки", - подтвердил Александр Новак. Он отметил, что для нашей страны это особенно важно в период роста сезонного спроса.

По его словам, ОПЕК+ нужно обязательно продолжать мониторить нефтяной рынок, не допуская его перегрева, а цены на нефть должны соответствовать интересам не только производителей, но и потребителей. При этом сейчас дефицит нефти на мировом рынке является позитивным фактором, поскольку помогает снизить излишки коммерческих запасов, сказал Новак.