Новый хит. Xiaomi выпустила смартфон Redmi Note 10 за 13 тысяч рублей

Компания Xiaomi официально презентовала смартфон Redmi Note 10. Аппарат, базирующийся на процессоре Snapdragon 678 от Qualcomm, оснащен квадрокамерой с основным модулем на 48 Мп, а также дополнительными - ультраширокоугольным, макро и сенсором глубины.

Фото: Xiaomi

Емкость аккумулятора новинки составляет 5000 мАч, поддерживается скоростная зарядка на мощности 33 Вт. В кнопку включения на боковой грани встроен дактилоскопический сенсор, поддерживается стереозвук благодаря двум динамикам, имеется разъем для наушников.

В базовой версии Redmi Note 10 оснащается 4/64 Гб памяти, в расширенной версии - 4/128 Гб, причем постоянная память работает по стандарту UFS 2.2.

Новинка будет доступна для заказа на AliExpress по цене 179 долларов для первых покупателей (за версию 4/64 Гб), или около 13200 рублей по нынешнему курсу. Версия 4/128 Гб обойдется "ранним пташкам" в 199 долларов (14700 рублей). Затем модели подорожают до 199 и 229 долларов соответственно.

Среди российских сетей электроники, где можно будет приобрести аппарат, упоминаются DNS и "М.Видео".

Также в продажу поступит "профессиональная" версия Redmi Note 10 Pro. Она работает на процессоре Snapdragon 732G, оснащена экраном AMOLED 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, основной камерой на 108 Мп и аккумулятором на 5020 мАч. Базовая версия 6/64 Гб, которая также появится в продаже 8 марта на AliExpress, будет стоить 269 долларов (249 - на старте продаж). Модификации 6/128 и 6/256 Гб обойдутся в 269 и 299 долларов соответственно (299 и 329 долларов - после подорожания). Все смартфоны работают под управлением MIUI 12 на базе Android 11.