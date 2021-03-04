Огненный штурм: как новгородцы отбили Орешек у шведских крестоносцев

Ночью 4 марта 1349 года на Ореховом острове в устье Невы запылали деревянные стены крепости Орешек. Под прикрытием пламени новгородские ратники ворвались в обороняемое шведскими и немецкими рыцарями укрепление, и после непродолжительного боя гарнизон капитулировал.

Пленные шведы были отправлены в Москву к великому князю Симеону Гордому, а захваченным у них серебром победители украсили новгородскую церковь Бориса и Глеба. Так бесславно завершился начавшийся в 1348 году поход в русские земли шведского короля Магнуса Эрикссона.

Благодаря новгородским летописям, письмам Папы Римского и шведской рифмованной "Хронике Эрика" ученым удалось реконструировать события XIV столетия.

"В это время большую известность приобрела крупнейшая религиозная деятельница средневековой Швеции Биргитта, после смерти объявленная святой. В своих проникнутых религиозным фанатизмом сочинениях Биргитта давала наставления Магнусу, призывала его к ведению "справедливой" войны для распространения христианской веры среди язычников, прямо настаивала на организации похода", - пишет доктор исторических наук Игорь Шаскольский.

Мобилизовав ополчение из Швеции и Норвегии - ледунг, а также немцев и датчан под командованием графа Генриха Голштинского, шведский король высадился в устье Невы и отправил к новгородцам гонцов с предложением устроить религиозный диспут: "Чья будет вера лучше". Каждой из сторон предлагалось прислать "на съезд" своих "философов". Проигравший в споре должен был принять веру противника и признать его власть. Новгородский архиепископ Василий, посовещавшись с посадником и другими знатными людьми города, ответил: "Если хотите знать, какая вера лучше: ваша или наша, пошлите за этим к патриарху - мы приняли веру от греков".

Тогда крестоносцы на кораблях двинулись к Ореховому острову. Построенная в 1323 году князем Юрием Даниловичем крепость была обнесена деревянной закругленной стеной с одной каменной башней - "костром". Шведы во главе с королем Магнусом приступили к осаде. Другая часть войск занялась грабежом и разорением территорий по обоим берегам Невы.

Осада длилась шесть недель, 6 августа 1348 года Орешек капитулировал. По словам новгородского летописца, король добился сдачи крепости "лестию", то есть обманом. Согласно "Хронике Эрика", шведские воины советовали королю перебить пленных русских, а немцы посоветовали оставить их в живых: "они дадут нам много золота и серебра". Тогда король велел обрить им бороды, окрестить в католичество, и отправил из города. Новгородский тысяцкий Аврам, боярин Кузьма Твердиславич и восемь знатных горожан стали пленниками короля и были увезены в Швецию. В крепости Орешек разместился гарнизон из 800 воинов.

Пока король воевал на Ореховом острове, новгородская рать во главе с посадником Онисифором Лукичем уничтожила шведский отряд в Ижорской земле. В бою на Жабцем поле полегло около 500 шведских воинов, принявшие католичество и перешедшие на службу к шведам русские и карелы были казнены. Вскоре в нескольких полевых схватках рыцари были разбиты, их "воевода Людка" погиб и русские войска обложили крепость.

Шведы по-видимому не смогли накопить достаточно провианта и голодали. Однако новгородцы лишились псковского отряда - ратники из Пскова ушли на войну с Ливонским орденом. Тогда осаждающие решились на штурм: в ночь с 3 на 4 марта они подожгли деревянный частокол и, когда стены прогорели, ворвались в крепость. Рыцари пытались защищаться в каменной башне, но были перебиты. Победа далась малой кровью - в бою погибли лишь девять новгородцев.

Узнав о потере крепости король Магнус стал организовывать новый поход и потребовал от городов Ганзейского союза прекратить торговлю с Новгородом, но эпидемия чумы поставила точку на его военных планах. Новгородская республика перешла в наступление, русские отряды разграбили норвежскую провинцию Халогаланд и окрестности Выборга. В 1351 году был подписан мирный договор и стороны обменялись пленными.