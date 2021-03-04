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04.03.2021 23:03
Рубрика: Общество

ООН: Человечество выбрасывает почти миллиард тонн продуктов в год

Текст: Максим Макарычев

Согласно отчету ООН, жители планеты в 2020 году выбросили в качестве отходов почти миллиард тонн продуктов питания. В документы анализировались данные, поступившие как из развитых, так и бедных стран, в которых проживает три четверти населения планеты. Отчет был подготовлен для поддержки глобальных усилий по достижению цели устойчивого развития ООН по сокращению вдвое пищевых отходов к 2030 году.

Фото: Istock
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Эксперты Всемирной организации выяснили, что пищевые отходы, выбрасываемые только домохозяйствами, в среднем составили 74 килограмма на человека в год. В Британии, где были собраны одни из самых полных данных, съедобные отходы составляют примерно восемь приемов пищи на семью из трех человек в неделю. По оценке исследователей, в период с 2007 по 2018 год количество пищевых отходов в домашних хозяйствах сократилось почти на треть, хотя в ноябре 2020 года общий объем пищевых отходов все еще составлял 19 процентов от общего количества имевшихся в домах продуктов, как купленных, так и собственного приготовления.

В отчет ООН также включены данные о выбрасываемых пищевых отходах в ресторанах и магазинах, что составляет примерно 17 процентов всей имеющейся в них еды. Часть продуктов питания пропадает на фермах, агрокомплексах и в цепочках поставок, а это означает, что в целом треть продуктов питания никогда не съедается потребителями, отмечает Guardian. Вместе с тем увеличение времени на планирование и приготовление пищи в домашних условиях во время карантина из-за коронавируса в той же Британии, привело к сокращению выбрасываемых продуктов на 20 процентов.

Исследователи заявили, что никто не покупает еду с намерением выбросить ее, а небольшие количества продуктов, выбрасываемые каждый день, на первый взгляд, могут показаться незначительными. По их словам, ключевым моментом является повышение осведомленности людей об отходах, например, путем их раздельного сбора местными властями. Пищевые отходы, которые упоминаются в отчете, включают съедобные и несъедобные части продуктов, например, мясные кожура и кости. В некоторых странах с высоким уровнем доходов их соотношение в пищевых отходах составляет примерно 50 на 50, в других странах оно неизвестно.

Эксперты подсчитали регионы с раздельным накоплением отходов

Эксперты сделали вывод, что сокращение пищевых отходов может привести к уменьшению выбросов парниковых газов, замедлит разрушение природы из-за преобразования земель и их загрязнения, повысит доступность продуктов питания и, таким образом, уменьшит голод и сэкономит деньги во время глобальной рецессии. Пищевые отходы составляют около 10 процентов выбросов вредных веществ в атмосферу, вызывающих климатическую чрезвычайную ситуацию, а интенсивное земледелие является ключевой причиной кризиса биоразнообразия и глобального загрязнения. Если бы пищевые отходы были страной, она бы занимала третье место по уровню выбросов в мире после США и Китая, отметили исследователи.

Общество Экология Международные организации ООН

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