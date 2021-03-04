ОПЕК+ согласовал заморозку сделки на апрель и исключения для России

При этом Саудовская Аравия продлит на апрель действие добровольно взятых на себя обязательств по дополнительному сокращению добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Все участники сделки отмечают, что, несмотря на позитивные новости - рост спроса и начало массовой вакцинации от коронавируса, на нефтяном рынке сохраняется много рисков. В начале встречи вице-премьер России Александр Новак сказал, что темпы распространения Covid-19 остаются ключевой неопределенностью для мирового рынка нефти, хотя темпы вакцинации уже стали их опережать.

Для России решение ОПЕК+ несет только плюсы. Соглашение сохранено, и рынку не грозит очередной коллапс, как весной 2020 года. Достигнут очередной компромисс между нашей страной, настаивающей на увеличении добычи нефти, и Саудовской Аравией, ратующей за рост котировок барреля. Мы сможем обеспечить потребности в нефти внутреннего рынка и нарастить экспорт. Саудовская Аравия сможет удержать котировки барреля на высоком уровне, обеспечив себе дополнительные доходы в казну.

"Решение альянса - позитивный фактор для бюджета России, мы сможем поднять добычу при высоких ценах на нефть, увеличив налоговые поступления от отрасли, и немного увеличить поставки за рубеж", - говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Но, по его мнению, из-за действия бюджетного правила основная выгода будет в пополнении Фонда национального благостояния (ФНБ) России. На курс рубля это решение ОПЕК+ почти не отразится по этой же причине, считает эксперт.

Аналогичное мнение высказал глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его мнению, главный успех России в переговорах - неожиданное решение Саудовской Аравии продлить действие своего дополнительного сокращения на 1 млн баррелей в сутки, которое поддержит нефтяные цены выше 60 долларов, на фоне исключений для нашей страны. По его словам, теперь даже если США будут быстро увеличивать производство после их климатического кризиса, они не смогут обрушить цены. На курс рубля решение ОПЕК+ не окажет значительного действия, хотя, несомненно, рост котировок барреля может в некоторой степени поспособствовать укреплению российской валюты, считает Симонов.

Квота увеличения производства Россией соответствует той, которую бы наша страна получила, если бы альянс принял решение увеличивать производство для всех участников - суммарно на 500 тыс. баррелей, как и планировалось ранее. А это означает, что наша страна добилась своих целей.

Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 1 апреля 2021 года.