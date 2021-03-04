Оперштаб: Еще 2421 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровел еще 2421 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 905 521.

В Москве выявлено 2150 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 775 человек. В столице скончался 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.