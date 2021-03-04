Оркестр "Метаморфоза" даст концерт в Минске в честь Бетховена

Струнный оркестр "Метаморфоза" 5 марта даст концерт в Минске в честь 250-летия Людвига Бетховена.

Оркестр "Метаморфоза" создан в 2015 году дирижером Павлом Любомудровым, выпускником Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Оркестру всего пять лет, тем не менее, он дал более 35 концертных программ в Минске.

В репертуаре оркестра музыкальные произведения разных эпох и стран: от Вивальди до Сергея Прокофьева, от Бенджамина Бриттена до современных белорусских композиторов.

- Музыка меняет людей, в ней нуждаются все, а не только люди искусства, - считает художественный руководитель и дирижер Павел Любомудров. - Музыка вызывает лучшие эмоции, выступая в качестве очищающего фильтра на уровне подсознания.

Павел Любомудров окружил себя талантливыми музыкантами, среди них выпускники крупнейших музыкальных вузов Санкт-Петербурга, Москвы и Минска.

5 марта музыканты представят уникальную программу, которая будет посвящена знаменательной дате - 250-летию со дня рождения Бетховена - человека, который не жалел времени и усилий, чтобы добиться совершенства.

На концерте прозвучат Первая и Вторая симфонии Людвига Ван Бетховена. Они написаны тридцатидвухлетним композитором: именно к этому времени относятся первые приступы глухоты великого композитора.