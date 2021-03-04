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04.03.2021 19:02
Рубрика: Общество

Разведка - и женское дело

Открылась выставка, посвященная героиням редкой профессии
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)
Выставка "Женщины в разведке" открылась в канун 8-го Марта. Но она не из тех, что можно назвать юбилейными и "датскими". Посетить ее, собранную умело, я бы не побоялся отметить, с любовью совместными усилиями Российского исторического общества, Службы внешней разведки и Государственным центральным музеем современной истории России полезно и исключительно интересно в любое время года.
Директор СВР Сергей Нарышкин и разведчик-нелегал Тамара Нетыкса (слева) рассказали гостям выставки о важной и непростой роли женщин в разведке. Фото: РИА Новости Директор СВР Сергей Нарышкин и разведчик-нелегал Тамара Нетыкса (слева) рассказали гостям выставки о важной и непростой роли женщин в разведке. Фото: РИА Новости
Директор СВР Сергей Нарышкин и разведчик-нелегал Тамара Нетыкса (слева) рассказали гостям выставки о важной и непростой роли женщин в разведке. Фото: РИА Новости

Открывая экспозицию в старинном помещении на Воронцовом поле, председатель РИО, директор СВР Сергей Евгеньевич Нарышкин сказал немало доброго о прекрасных представительницах женского пола, чьей судьбой стала разведка. Так получилось, что главная тема выставки - женщины-нелегалы, а чтобы судьба разведчиц и их мужей сложилась благополучно, именно жены обеспечивают связь с Центром, проводят тайниковые операции, подыскивают объекты для вербовки и, конечно, прикрывают своих мужей от наружного наблюдения - наружки.

Фото: Александр Корольков
В Галерее Шилова прошла встреча с героем разведки Иваном Евтодьевым

У Тамары Ивановны Нетыкса, долгие годы проработавшей с мужем в Латинской Америке, свой взгляд на роль женщины в разведке. Ведь обычно нелегалы работают в паре, где кто-то должен быть обязательно главным. И, рискуя навлечь недовольство феминисток, полковник высказалась твердо, что такая роль выпадает мужчине. При всех равных его слово - решающее. Как и было всегда у Тамары Ивановны и ее супруга, ставшего Героем России и генералом. О своем личном вкладе в успех святого дела полковник Нетыкса умолчала. И только стенд, посвященный именно работе Тамары Ивановны в далеком зарубежье, позволил понять, насколько значительна ее роль, сколько зависело именно от нее, кстати, успевшей подарить мужу сначала дочь, потом и сына. И при родах она кричала совсем не по-русски. Вчера, выступая на предпросмотре телевизионного сериала "Миссия "Аметист" производства Космос студио и Первого канала, чуть замешкалась, подыскивая нужное выражение. И призналась, что когда волнуется, невольно начинает думать и подыскивать нужные слова на испанском. Так вжилась в свой образ-легенду.

Талантливые разведчицы талантливы и во многом другом. Например, полковник разведки Зоя Рыбкина стала знаменитой писательницей

Выставка напомнит о многих хорошо знакомых героинях: Надежде Троян, Гоар Вартанян, Леонтине Коэн... Но и откроет имена, лица, деяния разведчиц малоизвестных и даже совсем неизвестных. Покажет их с новой стороны. Оказалось, нелегал Анна Филоненко, долгие годы работавшая с мужем в нескольких далеких странах, пришла в разведку еще в 1941-м. В середине октября 1941 в случае сдачи Москвы готовилась остаться в городе на нелегальном положении и выполнить поставленную задачу: уничтожить Гитлера. Небольшой пистолет вкладывался в портативную кобуру. Для нас - экспонат. Для Ани, пришедшей в разведку по комсомольскому призыву, - оружие возмездия. Она понимала, что живой с места покушения ей не уйти, но дала твердое согласие выполнить задание. К счастью, Москва выстояла.

Фото: Архив "РГ"
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ответил на вопросы "РГ"

Талантливые разведчицы талантливы и во многом другом. Например, полковник разведки Зоя Рыбкина стала знаменитой писательницей. Гораздо меньше известно о работнике советской резидентуры в США Елене Косовой. Работы талантливого скульптора выставлены во многих музеях мира. Она лично преподнесла "железной леди" Маргарет Тэтчер ее бюст, премьером Великобритании с благодарностью принятый. Ирина Гуро написала немало занимательных книг. Но кто знает, что Гуро - это капитан госбезопасности Раиса Романовна Соболь, что работала в разведке с довоенных времен. Удивительна судьба первой туркменской киноактрисы Бибииран Алимовой. Дочь скромного часовщика Карима из города Мары была любимой ученицей знаменитого режиссера Григория Козинцева. С началом войны пошла на фронт, попала в разведку. Теперь уже не Бибииран, а майор Ирина Алимова вместе с мужем около полутора десятка лет проработала в Японии. Список талантов можно продолжить. И художественный сериал "Миссия "Аметист" тоже о современной женщине-нелегале. Судя по увиденным отрывкам, фильм, который, будем надеяться, выйдет осенью, должен получиться вполне похожим на ту жизнь в особых условиях, что вели разведчицы Тамара Ивановна Нетыкса и Людмила Ивановна Нуйкина, сидевшие в зале на первом просмотре. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швыдкой напомнил о классике этого жанра - "Подвиге разведчика" и "Мертвом сезоне" с Павлом Кадочниковым и Донатасом Банионисом в главных ролях. А теперь в разведку в таком же качестве отправляется актриса Агния Дитковските.

Общество История Правительство Служба внешней разведки (СВР)

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