Овечкин избежал дисквалификации за удар клюшкой в пах игроку "Бостона"

Минувшей ночью в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" встречался с "Бостоном". Столичные хоккеисты добились победы в серии буллитов - 2:1, а Овечкин, не сумевший набрать очков, был признан первой звездой встречи.

По ходу матча форвард "Бостона" Трент Фредерик неоднократно пытался спровоцировать драку с Овечкиным. Он бил россиянина по рукам, старался действовать против него грязно. Также он предложил одному из лучших снайперов НХЛ подраться, но россиянин приглашение не принял.

Спустя какое-то время Овечкин и Фредерик снова встретились на льду. Игрок "Бостона" несколько раз ударил Овечкина клюшкой по руке, после чего россиянин не сдержался и нанес сопернику удар клюшкой между ног. При этом оба хоккеиста получили по две минуты штрафа.

Изучив момент, руководство лиги приняло решение оштрафовать Овечкина на 5 тысяч долларов, при этом не применяя к нему дисциплинарных санкций.