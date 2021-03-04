Овечкин признан лучшим игроком матча против "Бостона"

"Вашингтон" в серии буллитов переиграл "Бостон" - 2:1. Лучшим игроком в составе победителей признан россиянин Александр Овечкин.

Накануне матча против "Бостона" стало известно, что в этом поединке примет участие российский нападающий столичной команды Евгений Кузнецов. У него было повреждение верхней части тела, но, к счастью, обошлось.

Матч против "Бостона" получился упорным и не результативным. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе "мишек" отличился Давид Пастрняк, у "столичных" - Ларс Эллер. А в серии буллитов победу "Вашингтону" принес Якуб Врана.

Однако лучшим игроком встречи был признан Александр Овечкин. Россиянин провел матч активно, несколько раз упустил возможности для того, чтобы забить. Так же на счету Ови весьма грязный удар клюшкой юного форварда "Бостона" Трента Фредерика в область паха. Не исключено, что за эту выходку Овечкин будет наказан дополнительно.

В другом матче "Торонто" переиграл "Эдмонтон" - 5:1. Одна шайба у победителей на счету российского форварда Ильи Михеева.