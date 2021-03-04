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04.03.2021 18:03
Рубрика: В мире

Стражам порядка дадут по рукам

Текст: Александр Гасюк
Спустя 9 месяцев после резонансного убийства офицерами полиции афроамериканца Джорджа Флойда, спровоцировавшего расовые протесты и беспорядки по всей Америке, палата представителей конгресса США одобрила законопроект, названный в честь погибшего. Принятый конгрессменами закон о справедливости полиции имени Флойда должен положить конец чрезмерному применению силы стражами закона и стать отправной точкой масштабной реформы американской полиции, настаивают его инициаторы - демократы, явно играющие на обостренных чувствах чернокожих избирателей.

Инициатива подразумевает отмену иммунитета для правоохранителей, превысивших полномочия при задержании подозреваемых, запрет на применение удушающих силовых приемов во время арестов (именно удушье стало причиной смерти Флойда и целого ряда других задержанных), а также исключение обысков без ордеров и запрет на расовые предрассудки при проведении антинаркотических и иных операций.

Фото: Christopher Okula / U.S. Air Force
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Предполагается, что все зафиксированные случаи злоупотребления полицейскими своими служебными обязанностями отныне будут вносить в специальный национальный регистр, курировать который будет министерство юстиции США (это поможет исключить повторные случаи трудоустройства "замаравших мундир" офицеров в правоохранительные органы).

Сомнений в том, что замешанные на глубоких расовых противоречиях полицейские жестокость и насилие стали своеобразной визитной карточкой Америки, нет никаких. Согласно статистике организации Mapping Police Violence, только в прошлом году в США от рук правоохранителей погибли 1127 человек. При этом 28 процентов убитых оказались афроамериканцами при том, что их общая доля в населении страны не превышает 13 процентов.

С другой стороны, ряд американских экспертов опасаются, что "обрезание" традиционно широких полномочий полиции в стране с высоким уровнем преступности крайне негативно отразится на общей криминогенной ситуации в CША. Кстати, именно так и произошло во время прошлогодних беспорядков с участием активистов движения "Черные жизни важны", во время которых демократы, исходя своих конъюнктурных предвыборных интересов, фактически били полиции по рукам и вынуждали стражей закона безучастно смотреть на погромы магазинов и поджоги их же полицейских участков мародерами под лозунгами "справедливости для Флойда".

Полицейские жестокость и насилие стали своеобразной визитной карточкой США

Впрочем, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси настаивает: "эпидемия полицейского насилия в США продолжается", а закон имени Джорджа Флойда "будет бороться с системным расизмом, ограничит жестокость полиции и спасет жизни". Тем не менее показателен "расколотый" результат голосования на Капитолии по предложенной полицейской реформе (220 голосов "за" и 212 "против", включая всех республиканцев и даже двух демократов), указывающий на весьма неоднозначное отношение к нему американских законодателей. Жизнь и собственность которых от посягательств, в том числе со стороны чернокожих преступников, теперь защищать полиции проще не станет (при условии принятия "закона Флойда" сенатом США, который в прошлом году аналогичный закон большинством голосов отклонил).

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