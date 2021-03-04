Инициатива подразумевает отмену иммунитета для правоохранителей, превысивших полномочия при задержании подозреваемых, запрет на применение удушающих силовых приемов во время арестов (именно удушье стало причиной смерти Флойда и целого ряда других задержанных), а также исключение обысков без ордеров и запрет на расовые предрассудки при проведении антинаркотических и иных операций.

Предполагается, что все зафиксированные случаи злоупотребления полицейскими своими служебными обязанностями отныне будут вносить в специальный национальный регистр, курировать который будет министерство юстиции США (это поможет исключить повторные случаи трудоустройства "замаравших мундир" офицеров в правоохранительные органы).

Сомнений в том, что замешанные на глубоких расовых противоречиях полицейские жестокость и насилие стали своеобразной визитной карточкой Америки, нет никаких. Согласно статистике организации Mapping Police Violence, только в прошлом году в США от рук правоохранителей погибли 1127 человек. При этом 28 процентов убитых оказались афроамериканцами при том, что их общая доля в населении страны не превышает 13 процентов.

С другой стороны, ряд американских экспертов опасаются, что "обрезание" традиционно широких полномочий полиции в стране с высоким уровнем преступности крайне негативно отразится на общей криминогенной ситуации в CША. Кстати, именно так и произошло во время прошлогодних беспорядков с участием активистов движения "Черные жизни важны", во время которых демократы, исходя своих конъюнктурных предвыборных интересов, фактически били полиции по рукам и вынуждали стражей закона безучастно смотреть на погромы магазинов и поджоги их же полицейских участков мародерами под лозунгами "справедливости для Флойда".

Полицейские жестокость и насилие стали своеобразной визитной карточкой США

Впрочем, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси настаивает: "эпидемия полицейского насилия в США продолжается", а закон имени Джорджа Флойда "будет бороться с системным расизмом, ограничит жестокость полиции и спасет жизни". Тем не менее показателен "расколотый" результат голосования на Капитолии по предложенной полицейской реформе (220 голосов "за" и 212 "против", включая всех республиканцев и даже двух демократов), указывающий на весьма неоднозначное отношение к нему американских законодателей. Жизнь и собственность которых от посягательств, в том числе со стороны чернокожих преступников, теперь защищать полиции проще не станет (при условии принятия "закона Флойда" сенатом США, который в прошлом году аналогичный закон большинством голосов отклонил).