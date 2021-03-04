Палата представителей США проголосовала за полицейскую реформу

Палата представителей США приняла законопроект, предполагающий широкую полицейскую реформу. "Акт о справедливости в работе полиции имени Джорджа Флойда" поддержали 220 депутатов, против были - 212. Теперь документ направляется в сенат.

Законопроект назван именем афроамериканца, погибшего в прошлом году во время задержания полицией. Летом 2020 года документ уже принимали в палате представителей, однако он не был поддержан сенатом. Демократы, получив контроль над обеими палатами конгресса, вновь внесли этот законопроект, пишет РИА Новости.

Акт запрещает применять удушающие приемы и отбирать подозреваемых по религиозному или расовому признаку. Предусмотрено создание общенациональной базы данных о злоупотреблениях полицейских. Законопроект также ослабляет защиту полиции от исков относительно ее злоупотреблений.