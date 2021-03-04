Супружескую пару на самой грани развода - осталось только документы подписать - из 2040 года ударом молнии отбрасывает на 20 лет назад. Приземлившись в стоге сена посреди поля, они выясняют у пасущего рядом козочек среднеазиатского чабана, что произошёл квантовый переход и что есть лишь один шанс вернуться обратно - ровно через сутки, на рассвете, быть на том же месте, у стога. Оценив ситуацию, супруги решают за эти сутки попытаться изменить прошлое и предотвратить собственную помолвку. Которая по невероятному совпадению состоялась как раз в тот день, куда их зашвырнуло.

От одной завязки "Пары из будущего" бедный доктор Эмметт Браун схватился бы за сердце, а Рэй Брэдбери подавился бы одуванчиковым вином, потому что авторы этого ромкома Евгений Кулик, Дмитрий Балуев и Алексей Нужный уверенно делают вид будто и не слышали никогда ни о каких временных парадоксах. И правильно. Парадоксов-то в любом случае не избежать, когда речь заходит о перемещениях во времени, а следовательно чего лишний раз напрягаться, если можно парадокс оседлать и вскачь на нём помчаться.

Начинается фильм как русское "Чёрное зеркало". Безрадостное киберпанковое будущее с социальными рейтингами, солнечными батареями на балконах панелек, чересчур умными голосовыми помощниками и тому подобными вещами, порой особо злободневно отражающими нынешние российские тенденции. Мужскую половину осевого дуэта, Женю, играет Сергей Бурунов. Он давно живёт в отдельной комнате, целыми днями просиживая у прозрачного монитора (в будущем всегда прозрачные мониторы), таращась на фотографии соседки в соцсетях и сражаясь с системой ограничения потребления алкоголя. Жена его, Саша, сыгранная Марией Ароновой, в свою очередь, страдает от того, что её, артистку театра, заменили на сцене усовершенствованной голографической копией.

Соответственно, оказавшись в прошлом, они стремятся не просто разлучить свои молодые версии, а ещё и направить их в желаемые русла: Женя-2040 хочет заставить Женю-2020 сойтись с соседкой, которая в настоящем по внешним данным Саше-2020 уступает, но в будущем Сашу-2040 заметно превосходит, а Саша-2040 хочет заставить Сашу-2020 пройти важное прослушивание, куда сама из-за помолвки не попала, чтобы она получила роль и уехала в Москву строить большую славную карьеру. И здесь у сценария обнаруживается самое слабое место, поскольку интересы, как мы видим, не пересекаются, и чего бы им тогда спокойно намерения свои не осуществить? А они вместо того принимаются зачем-то всячески друг другу мешать. Как если бы "Скайнет" одновременно послал Т-800 убить Сару Коннор, а Т-1000 - убить Джона Коннора, но оба всё равно бы при этом враждовали.

Понятно, почему так. Понятно и даже простительно. Иначе было бы, во-первых, сложнее подвести к хэппи-энду. Надо же, чтобы любовь в конце концов всё преодолела, чтобы все осознали свои ошибки и перевоспитались. А во-вторых, так попросту веселее. Бурунов и Аронова, изображающие активно противоборствующих терминаторов, - отлично придуманная и отлично реализованная идея. Тем более для романтической комедии под 8 марта. Фильм, кстати, вообще на удивление плотно укомплектован разными крутыми штуками: автомобили врезаются и слетают с моста, целый дом нехило и по-настоящему взрывается. Собственно, если вышеуказанную натяжку за скобками оставить, то в "Паре из будущего" и вовсе не к чему придраться.

Ансамбль подобран исключительно удачно: Бурунов с Ароновой увлекательно грызутся и в целом гармонично смотрятся, Денис Парамонов за омоложенного Бурунова сходит вполне, а Дарья Коныжева, хотя на Аронову и не похожа ни капли, зато чертовски очаровательна и монолог из "Алых парусов" читает так проникновенно. Где должно быть трогательно и сентиментально, там трогательно и сентиментально, где должно быть смешно, там если не до колик, то забавно как минимум. Более чем удобоваримый - особенно в контексте затяжного кризиса жанра - ромком, умудряющийся быть ещё и в меру остроумной киберпанк-сатирой, и несерьёзной темпоральной фантастикой.

3.5