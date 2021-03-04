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04.03.2021 13:38
Рубрика: В мире

Партия "Альтернатива для Германии" попала под подозрение контрразведки

Текст: Александр Саможнев

Федеральное ведомство по защите конституции классифицирует оппозиционную партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) как "подозреваемую по делу об экстремизме правого толка". Основанием служит доклад в 1100 страниц с доказательствами о якобы имевших место нарушениях свободного демократического основополагающего порядка с 2019 года. Теперь партийные структуры могут подвергнуться наблюдению со стороны контрразведывательных органов, сообщает информагентство DPA.

Фото: iStock
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По данным Spiegel, классификация в качестве объекта наблюдения позволит контрразведке применить весь набор имеющихся средств, включая прослушивание телефонных разговоров, перлюстрацию корреспонденции и приобретение информаторов. Могут также собирать и хранить данные о физических лицах. Однако то, что говорят парламентарии в ходе заседаний или в комитетах, включаться в досье не будет. Ведомство пока воздержится от наблюдения за членами земельного, федерального и европейского парламентов. Это относится и к кандидатам на парламентских выборах 2021 года.

В ведомстве отказались от предоставления более подробной информации для СМИ. "Ввиду продолжающегося разбирательства и из уважения к суду, этот вопрос публично не комментируется", - заявил официальный представитель. Ранее в правом радикализме подозревалось крыло партии вокруг Бьерна Хекке, которое, как предполагалось, оказывает влияние на всю структуру. Однако к настоящему времени оно официально распущено

Руководство АдГ отреагировало на это решение с возмущением, назвав его политическим мотивированным, отмечает телеканал Euronews. Сопредседатель партии Алис Вайдель связала утечку в прессу информации о начале слежки за однопартийцами с предстоящими выборами в региональные органы власти и парламентскими выборами, которые пройдут во второй половине года. На выборах 2017 года партия "Альтернатива для Германии" получила 11,5 процента голосов избирателей и создала в Бундестаге крупнейшую оппозиционную фракцию.

В случае если спецслужбы докажут правоэкстремистский характер партии, она будет запрещена и распущена. Руководство попавшей под подозрение партии намерено защищать свое доброе имя в суде. Поскольку административные и конституционные суды Германии справедливо предъявляют строгие требования к наблюдению за политическими партиями, у АдГ, безусловно, есть шанс доказать свою правоту. Если суд отменит решение Федерального ведомства по защите конституции, это в любом случае станет фиаско для федерального правительства, пишет газета Tages-Anzeiger.

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