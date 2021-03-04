Партия "Альтернатива для Германии" попала под подозрение контрразведки

Федеральное ведомство по защите конституции классифицирует оппозиционную партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) как "подозреваемую по делу об экстремизме правого толка". Основанием служит доклад в 1100 страниц с доказательствами о якобы имевших место нарушениях свободного демократического основополагающего порядка с 2019 года. Теперь партийные структуры могут подвергнуться наблюдению со стороны контрразведывательных органов, сообщает информагентство DPA.

По данным Spiegel, классификация в качестве объекта наблюдения позволит контрразведке применить весь набор имеющихся средств, включая прослушивание телефонных разговоров, перлюстрацию корреспонденции и приобретение информаторов. Могут также собирать и хранить данные о физических лицах. Однако то, что говорят парламентарии в ходе заседаний или в комитетах, включаться в досье не будет. Ведомство пока воздержится от наблюдения за членами земельного, федерального и европейского парламентов. Это относится и к кандидатам на парламентских выборах 2021 года.

В ведомстве отказались от предоставления более подробной информации для СМИ. "Ввиду продолжающегося разбирательства и из уважения к суду, этот вопрос публично не комментируется", - заявил официальный представитель. Ранее в правом радикализме подозревалось крыло партии вокруг Бьерна Хекке, которое, как предполагалось, оказывает влияние на всю структуру. Однако к настоящему времени оно официально распущено

Руководство АдГ отреагировало на это решение с возмущением, назвав его политическим мотивированным, отмечает телеканал Euronews. Сопредседатель партии Алис Вайдель связала утечку в прессу информации о начале слежки за однопартийцами с предстоящими выборами в региональные органы власти и парламентскими выборами, которые пройдут во второй половине года. На выборах 2017 года партия "Альтернатива для Германии" получила 11,5 процента голосов избирателей и создала в Бундестаге крупнейшую оппозиционную фракцию.

В случае если спецслужбы докажут правоэкстремистский характер партии, она будет запрещена и распущена. Руководство попавшей под подозрение партии намерено защищать свое доброе имя в суде. Поскольку административные и конституционные суды Германии справедливо предъявляют строгие требования к наблюдению за политическими партиями, у АдГ, безусловно, есть шанс доказать свою правоту. Если суд отменит решение Федерального ведомства по защите конституции, это в любом случае станет фиаско для федерального правительства, пишет газета Tages-Anzeiger.