Партнер "Газпрома" оценил готовность "Северного потока-2" на 98%

Новости

В Оренбуржье наградили полицейских, спасавших водителей из снежного плена 16:37
Путин пошутил про дворец 16:20
В ОДКБ обсудили улучшение кризисного взаимодействия 16:19
Автомобилистов в Москве предупредили о "цветочных" пробках 16:16
Путин: Российские тест-системы определяют практически все штаммы COVID-19 16:13
Директора челябинского аэропорта отправили под домашний арест 16:10
Роскомнадзор потребовал от Facebook обосновать блокировку аккаунтов 16:03
Эксперты: Школьному экологическому образованию в Москве нужен новый подход 15:56
Путин: Законопроект о распределенной опеке надо доработать с участием НКО 15:54
Моряки в Таиланде спасли четырех котят с тонущего судна 15:51
Собянин: Станции метро "Пыхтино" и "Внуково" будут обслуживать около 350 тысяч человек 15:44
В Гидрометцентре пообещали возвращение в столицу 20-градусных морозов 15:44
Роскомнадзор разработал требования к жилетам журналистов на митингах 15:40
Воронежский дом престарелых оштрафовали за вспышку COVID-19 15:40
Путин: Кабмин прорабатывает вопрос о выплатах волонтерам, работающим с COVID 15:39
В Италии переболевших COVID-19 начнут прививать одной дозой вакцины 15:35
Путин назвал "букашками" людей, подталкивающих детей к суициду 15:33
Мэр итальянского города хотел бы приобрести Sputnik V за свой счет 15:28
Путин назвал число вакцинированных от коронавируса граждан России 15:26
В Гидрометцентре спрогнозировали на 8 марта повышение температуры до +25 15:19
В лесах Подмосковья ожидается невиданный урожай весенних грибов 15:18
Ответный матч 1/8 финала ЛЧ "Ливерпуль" - "Лейпциг" пройдет в Будапеште 15:15
На северо-востоке МКАД ограничат движение в ночные часы с 6 по 8 марта 15:14
Путин рассказал про эмоции от работы волонтеров 15:12
В команде Тутберидзе еще не приняли решение по возвращению Косторной 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 15:11
Рубрика: Экономика

Партнер "Газпрома" оценил готовность "Северного потока-2" на 98%

Текст: Сергей Тихонов
Немецкая компания Uniper, финансовым партнер "Газпрома" по строительству "Северного потока-2", оценила готовность газопровода на 98%. Об этом 4 марта, заявил глава Uniper Андреас Ширенбек на онлайн-конференции с инвесторами, сообщает ТАСС.

Он отметил, что очень ждет окончания достройки и запуска "Северного потока - 2". Ширенбек также особо подчеркнул, что в компании не видят никаких технологических рисков для успешного завершения проекта.

"Академик Черский" присоединится к достройке "Северного потока-2"

Из-за американских санкций против газопровода проект покинуло 18 компаний, связанных с работами по укладке труб в море, техническим обеспечением, страховкой и снабжением судов для проекта.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на активное противодействие этому со стороны США. В "Газпроме" также неоднократно говорили, что в силах закончить проект своими силами.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. К середине февраля оставалось проложить менее 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - около 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Путин примет участие в ПМЭФ
"Академик Черский" присоединится к достройке "Северного потока-2"
ФСБ: В Калининградской области предотвращен теракт
Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьям с детьми
За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир