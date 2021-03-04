Партнер "Газпрома" оценил готовность "Северного потока-2" на 98%

Он отметил, что очень ждет окончания достройки и запуска "Северного потока - 2". Ширенбек также особо подчеркнул, что в компании не видят никаких технологических рисков для успешного завершения проекта.

Из-за американских санкций против газопровода проект покинуло 18 компаний, связанных с работами по укладке труб в море, техническим обеспечением, страховкой и снабжением судов для проекта.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на активное противодействие этому со стороны США. В "Газпроме" также неоднократно говорили, что в силах закончить проект своими силами.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. К середине февраля оставалось проложить менее 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - около 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов