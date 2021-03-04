Первый зампред ЦБ рассказал, как сохранить сбережения

1. Собираясь играть на бирже, нельзя инвестировать последние деньги. Сначала нужно накопить "подушку безопасности". Она должна составлять от 9 месяцев до 2 лет вашего уровня потребления.

"Если получилось накопить больше, то уже с излишками стоит идти на рынок. Но лишь после получения базовых знаний. Если вы идете инвестировать, отдав все, что у вас есть, то это слишком дорогой опыт.. Этого делать ни в коем случае нельзя. Поначалу это должны быть небольшие суммы, которые вам не жалко потерять. И обязательно параллельно с этим нужно получать знания - через учебники или курсы", - советует эксперт.

2. Не кладите яйца в одну корзину. На рынке инвестиций неправильно на все деньги покупать одну акцию или даже несколько акций. Часть инвестиций нужно сделать в акции, часть - в облигации, третью - в другие инструменты.

"Это разнообразие позволяет портфелю быть устойчивым и снижаться в цене меньше, чем снижается какой-то один актив, если бы портфель состоял из одного актива", - поясняет Швецов.

3. Если недостает знаний, лучше довериться либо советам финансовых консультантов, либо передать деньги в доверительное управление. Если даже комиссии и будут низкими, это позволит вам получить средний доход. Но это гораздо проще, чем самому составлять портфель.

"Это как с врачом. Вы можете лечиться сами, а можете пойти к врачу и заплатить деньги за то, что он сделает диагностику и назначит курс лечения", - приводит пример эксперт.

4. Не стоит слепо верить клеркам: они советуют только то, что ему велели, но вряд ли сами в этом много понимают. Иногда они начинают добавлять к этой заученной информации что-то от себя и от незнания порой вводят в заблуждение клиента. Сначала нужно самому разобраться, как работает инструмент, а потом уже его покупать.

"Гражданин должен точно понимать, что истина - в документации. Ему нужно читать договоры, которые он подписывает, и учебники, которые описывают, как работают те или иные инструменты", - подчеркивает Швецов.

5. Если вам предлагают слишком большую доходность, помните: где-то есть подвох. Рынок не может быть источником гарантированной доходности. Если вчера какой-то актив вырос на 15% годовых, вряд ли сегодня он тоже вырастет на 15%. Если предложение слишком привлекательное, найдите дополнительную информацию и перепроверьте.

6. Можно начать с открытия индивидуального инвестиционный счет (ИИС). Это брокерский счет или счет доверительного управления физического лица, по которому предусмотрены два вида (на выбор) налоговых льгот и есть ряд ограничений. ИИС в России начали использоваться с 1 января 2015 года.

"Если ты - инвестор, который ставит перед собой цель не только научиться, но и заработать, - нужно пользоваться всеми возможностями, чтобы увеличивать отдачу на вложенные средства. ИИС - это выгодно", - утверждает эксперт.

7. Начинающим инвесторам лучше не инвестировать в отдельные акции.

"Либо передайте деньги в пассивную стратегию и покупайте просто индексный фонд, и дальше вы будете зарабатывать на акциях среднее по рынку. Либо, как Уоррен Баффетт, посвятите себя этой профессии, получайте образование, бросьте другие занятия и углубитесь, станьте настоящим профессионалом, который будет постоянно этим заниматься. Потому что без знаний покупка отдельных акций - это все-таки больше игра, ставка на удачу. Хотя вам может казаться, что вы что-то там проанализировали, а на самом деле - нет, это немножко подкидывание монеты", - поясняет Швецов.

8. Никогда не рассматривайте никакие предложения от финансовых посредников, у которых нет лицензии Центробанка. Лицензию можно проверить на сайте Центробанка.

"Мошенники продают мечту. И люди эту мечту иногда от безвыходности, иногда от малограмотности готовы покупать", - говорит эксперт.