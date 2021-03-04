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04.03.2021 13:24
Рубрика: Власть

Песков напомнил о полной ликвидации химоружия в России

Текст: Кира Латухина
Россия давно уничтожила все химическое оружие на своей территории, но в США оно еще осталось. Заявления представителей Госдепартамента США о том, чтобы Россия прекратила программу химоружия, лишены логики. Это камуфляж политики на сдерживание России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории​​​. Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции, никакого химического оружия у России нет", - подчеркнул Песков. "Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции. Вы знаете, что существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие, к ним относятся США", - уточнил он.

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Представитель госдепартамента Нед Прайс на этой неделе заявил, что США призывают Россию "уничтожить свою программу химоружия". "Подобные заявления, конечно, абсолютно лишены логики, оснований и, соответственно, ни что иное, как попытка безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России", - заключил Песков.

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