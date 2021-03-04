Песков назвал Кочаряна большим другом России

Участники политического процесса в Армении не должны согласовывать свои действия с Кремлем. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян не согласовывал с Владимиром Путиным свои планы идти на выборы. "Участникам политического процесса в Армении нет необходимости согласовывать свои шаги с президентом России. Это совершенно абсурдная постановка вопроса", - сказал Песков.

Кочарян - большой друг России, убежденный сторонник пользы для Армении и дальше развивать и углублять взаимодействие с РФ, заметил пресс-секретарь российского лидера. Он приложил немало сил для развития своей страны, подчеркнул Песков. Подавляющее большинство политиков Армении - сторонники укрепления отношений с нашей страной, также сказал пресс-секретарь президента России, отметив, что для Москвы это главное.