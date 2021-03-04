Песков назвал возможные условия поставок вакцины от COVID-19 в Словакию

Поставки вакцины от коронавируса за рубеж - не гуманитарная помощь, но это поддержка в условиях всемирного дефицита вакцин. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова спросили, на каких условиях российская вакцина может быть поставлена Словакии и можно ли это будет считать гумпомощью. "Безусловно, это помощь в условиях всемирного дефицита вакцин", - ответил он. "Конечно, Россия сделает все возможное, чтобы в первую очередь удовлетворить потребность своих собственных граждан и во вторую очередь удовлетворить многочисленные заявки других государств", - пояснил приоритеты пресс-секретарь президента.

Словакия направила запрос на получение вакцины, РФПИ ведет работу. "Будем удовлетворять их потребность. Это обычный режим. Это не гуманитарная помощь. Вакцина имеет свою стоимость, к слову говоря, пониже, чем у других", - также сказал Песков.