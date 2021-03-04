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04.03.2021 13:57
Рубрика: Культура

Почему создатель Кота Леопольда отказался расписывать Храм Христа Спасителя

Текст: Наталья Лебедева
Его работы известны во всем мире. Это он создал неповторимые иллюстрации к сказкам Александра Пушкина, Павла Бажова и еще к более сотни литературных произведений. Он автор множества крупноформатных исторических полотен и скульптур, которые выставляются в музеях и частных галереях. А еще он "папа" добродушного Кота Леопольда и непоседливых вредных мышей, трогательного Мамонтенка, ищущего маму, и улыбчивого Крошки Енота. Советскому и российскому художнику-мультипликатору, живописцу и скульптору Вячеславу Назаруку сегодня исполняется 80 лет.
Фото: youtube/ Vladimir Parshikov Фото: youtube/ Vladimir Parshikov
Фото: youtube/ Vladimir Parshikov

Он единственный художник, который проиллюстрировал весь цикл сказок Пушкина.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Над иллюстрациями к сказкам Александра Пушкина Вячеслав Назарук работал более трех лет, подбирая к каждой сказке свои символы и особую цветовую гамму. Он уверен, что основная работа художника - не столько рисовать, сколько изучать. "Заниматься историей и культурой своей страны - это величайший дар", - отмечает он.

Каждая из 120 иллюстраций - результат кропотливой работы с текстом и уважительного отношения даже к мельчайшим деталям. А еще для каждой сказки он придумал свой замысловатый орнамент, который окружил каждый рисунок сложной системой изображений, содержащих узоры и стилизованные рисунки мифологических птиц и зверей. "Я много изучал материалы по культурам шаманов, чуди, кельтов, староверов, алтайцев. Добывал материал откуда-то из глубин, из самых разных источников, от летописей до расшифровок петроглифов".
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Кстати, ради того, чтобы проиллюстрировать сказки Пушкина, Назарук отказался от предложения поучаствовать в росписи Храма Христа Спасителя. По словам художника, он выбрал то, что ему было интереснее.

Чтобы сделать иллюстрации к "Хозяйке медной горы", он три года изучал геологию.

32 иллюстрации Вячеслава Назарука к сказкам Павла Бажова поражают своей достоверностью. Чтобы добиться такой точности, художник три года изучал горные породы и почти получил профессию геолога, став завсегдатаем Музея геологии. "Ведь мало было увидеть все камушки, нужно было сделать имитацию. Бажов - удивительный стилист, у него народный язык перемежается со сказом, и так это органично и здорово. Методом интарсии я сделал множество каменных текстур: сначала делал цветной эскиз, а потом под него готовил такие камушки. А между этими кусочками - акварельный рисунок. И получилась каменная сказка", - рассказывает он. Сложнее всего было найти точный образ самой Хозяйки медной горы. "Я перерисовал сотни портретов разных женщин, но все было не то. И вот однажды иду по улице и вижу. У нее были немного раскосые серые глаза и добрый, но одновременно хищный взгляд. Чудом догнал ее, нашел какой-то клочок бумаги и быстро зарисовал. В тот момент я понял: все, книга удалась", - вспоминает он.

Фото: youtube/ Vladimir Parshikov

Он создавал мультипликационные фильмы, потому что не любил иностранное слово "анимация".

Как художник-мультипликатор Вячеслав Назарук создал более 40 мультипликационных фильмов. Он категорически отказывается использовать слово "анимационные", считая его лишним иностранным заимствованием.

По его словам, чтобы создать мультипликационного героя, нужны высокая эрудиция, грамотность руки и безукоризненное владение пространством. Но прежде героя необходимо пропустить через себя.

Фото: Предоставлено видеосервисом Premier
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Вячеслав Назарук убежден, что герой мультфильма всегда должен быть привлекательным и обаятельным. Это относится даже к Змею Горынычу и Кощею Бессмертному. А еще он не принимает все убыстряющийся и убыстряющийся темп современной мультипликации: "Медленное движение героя - вот высший пилотаж!". Об этом, в частности, он рассказывал на студии Уолта Диснея, куда Назарука пригласили для обмена опытом. Тогда-то он и понял, в чем главное отличие нашей мультипликации от их: там все строится на острых и захватывающих сюжетах и бесконечных "догонялках", а у нас вся мультипликация, по крайней мере советская, построена на добре и милых, теплых персонажах.

Культура Кино и ТВ Анимация

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