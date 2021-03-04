Посетителей Тадж-Махала эвакуировали из-за угрозы взрыва

4 марта посетителей Тадж-Махала эвакуировали из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве рядом с всемирно известным мавзолеем. Более 1000 туристов попросили срочно покинуть территорию.

Звонок поступил утром. Злоумышленник сообщил, что в Тадж-Махале заложена бомба, которая скоро взорвется, - пишет Hindustan Times, ссылаясь на представителей полиции Агры.

Вооруженные силы Индии и полиция Агры предприняли меры по предотвращению взрыва, на место прибыла группа по обезвреживанию бомб.

Однако в ходе проверки взрывчатого устройства не было обнаружено, а звонок оказался ложным. Звонок был сделан из города Ферозабад, индийский штат Уттар-Прадеш, передает РИА Новости. Власти уже разыскивают злоумышленника.