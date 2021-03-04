Поставки цветов в Россию выросли в два раза

С 15 февраля по 3 марта центры электронного декларирования (ЦЭДы) выпустили около 9,15 тысячи тонн срезанных цветов и бутонов. Это в два раза больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Всего с середины февраля в страну завезли 120 миллионов цветов.

Основными странами-поставщиками являются Нидерланды и Эквадор. Крупные партии цветочной продукции также ввозятся из Кении и Колумбии.

Таможенное оформление проходит без сбоев, несмотря на увеличивающийся объем прохождения грузовых транспортных средств с партиями цветочной продукции, отметили в ФТС.