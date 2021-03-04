Премьер Украины заявил о третьей волне коронавируса

Новости

Итальянские ученые выявили наиболее устойчивых к пандемии COVID-19 людей 16:39
В Оренбуржье наградили полицейских, спасавших водителей из снежного плена 16:37
Путин пошутил про дворец 16:20
В ОДКБ обсудили улучшение кризисного взаимодействия 16:19
Автомобилистов в Москве предупредили о "цветочных" пробках 16:16
Путин: Российские тест-системы определяют практически все штаммы COVID-19 16:13
Директора челябинского аэропорта отправили под домашний арест 16:10
Роскомнадзор потребовал от Facebook обосновать блокировку аккаунтов 16:03
Эксперты: Школьному экологическому образованию в Москве нужен новый подход 15:56
Путин: Законопроект о распределенной опеке надо доработать с участием НКО 15:54
Моряки в Таиланде спасли четырех котят с тонущего судна 15:51
Собянин: Станции метро "Пыхтино" и "Внуково" будут обслуживать около 350 тысяч человек 15:44
В Гидрометцентре пообещали возвращение в столицу 20-градусных морозов 15:44
Роскомнадзор разработал требования к жилетам журналистов на митингах 15:40
Воронежский дом престарелых оштрафовали за вспышку COVID-19 15:40
Путин: Кабмин прорабатывает вопрос о выплатах волонтерам, работающим с COVID 15:39
В Италии переболевших COVID-19 начнут прививать одной дозой вакцины 15:35
Путин назвал "букашками" людей, подталкивающих детей к суициду 15:33
Мэр итальянского города хотел бы приобрести Sputnik V за свой счет 15:28
Путин назвал число вакцинированных от коронавируса граждан России 15:26
В Гидрометцентре спрогнозировали на 8 марта повышение температуры до +25 15:19
В лесах Подмосковья ожидается невиданный урожай весенних грибов 15:18
Ответный матч 1/8 финала ЛЧ "Ливерпуль" - "Лейпциг" пройдет в Будапеште 15:15
На северо-востоке МКАД ограничат движение в ночные часы с 6 по 8 марта 15:14
Путин рассказал про эмоции от работы волонтеров 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 15:26
Рубрика: В мире

Премьер Украины заявил о третьей волне коронавируса

Текст: Марина Алешина
Украину накрыла третья волна "короны". Об этом объявил премьер страны Денис Шмыгаль. При этом он не исключил возобновления жесткого карантина по всей стране, через который украинцы уже проходили.
Денис Шмыгаль Фото: Стрингер/ РИА Новости Денис Шмыгаль Фото: Стрингер/ РИА Новости
Денис Шмыгаль Фото: Стрингер/ РИА Новости

Красный уровень эпидемиологической угрозы уже объявлен в некоторых областях - Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой, отметил премьер, которого цитирует РИА Новости. В этих регионах уже действует жесткий локдаун. На подходе Винницкая и другие области.

По словам Шмыгаля, других инструментов борьбы с пандемией у Киева нет. Сейчас в стране действует его "адаптивная модель", которая предполагает введение ограничительных мер по принципу светофора - в зависимости от уровня распространения инфекции.

Шмыгаль также признал, что система здравоохранения Украины испытывает колоссальные перегрузки. И если коек реанимации не будет хватать, правительству также придется прибегнуть к жесткому сценарию.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин примет участие в ПМЭФ
"Академик Черский" присоединится к достройке "Северного потока-2"
ФСБ: В Калининградской области предотвращен теракт
Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьям с детьми
За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков