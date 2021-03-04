Премьер Украины заявил о третьей волне коронавируса

Украину накрыла третья волна "короны". Об этом объявил премьер страны Денис Шмыгаль. При этом он не исключил возобновления жесткого карантина по всей стране, через который украинцы уже проходили.

Красный уровень эпидемиологической угрозы уже объявлен в некоторых областях - Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой, отметил премьер, которого цитирует РИА Новости. В этих регионах уже действует жесткий локдаун. На подходе Винницкая и другие области.

По словам Шмыгаля, других инструментов борьбы с пандемией у Киева нет. Сейчас в стране действует его "адаптивная модель", которая предполагает введение ограничительных мер по принципу светофора - в зависимости от уровня распространения инфекции.

Шмыгаль также признал, что система здравоохранения Украины испытывает колоссальные перегрузки. И если коек реанимации не будет хватать, правительству также придется прибегнуть к жесткому сценарию.