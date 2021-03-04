Студентка МАИ создает проект уникального арктического дирижабля

Студентка МАИ Мария Винникова разрабатывает проект беспилотного дирижабля уникальной конструкции, позволяющей менять его объем и грузоподъемность. Такой аппарат будет полезен для перевозки грузов, проведения научных исследований и обеспечения связи в Арктике и на Крайнем Севере.

- В арктических районах спутниковая связь есть не везде и не всегда, - рассказывает второкурсница. - Дирижабль же можно оснастить портативной радиостанцией, которая будет передавать сигналы на землю. Радиус действия такой базовой станции - 20-30 км. А что такое надежная связь в сложнейших северных условиях, объяснять никому не надо.

По мнению девушки, дирижабли в Арктике могут иметь огромное преимущество перед всеми другими видами транспорта. Почему? Для наземного там местами вообще нет дорог, воздушный - дорог в обслуживании, водный - сильно зависит от состояния льдов… А современные технологии позволяют использовать дирижабли как беспилотники, что открывает огромные возможности.

Главное достоинство дирижабля - в неприхотливости. Он прост в эксплуатации, не требует специальных взлетно-посадочных площадок, сложного обслуживания. При этом экономичен с точки зрения "горючки", может брать, в зависимости от конструкции, до полутонны полезного груза, летать на сотни километров, стационарно "зависать" в воздухе почти на две недели.

Задуманный Марией дирижабль будет иметь конструкцию, позволяющую менять объем его оболочки с помощью подвижных пластин из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Вместе с объемом будет меняться и подъемная сила, что позволит адаптировать аппарат под грузы разной тяжести, отказаться от балласта и избежать лишних растрат наполняющего газа. Кстати, дирижабль будет летать на нейтральном гелии, а не на взрывоопасном водороде, который когда-то приводил в движение дирижабли старого образца. Но технологии не стоят на месте. А потому дирижабль может быть оснащен и электродвигателем, и даже солнечными батареями.

- Плюсом конструкции является также относительная простота сборки и транспортировки, что увеличивает количество потенциальных потребителей, - добавляет будущий инженер летательных аппаратов.

К настоящему времени Мария разработала математическую модель системы и программу, которая позволяет рассчитать грузоподъемность дирижабля в зависимости от его параметров. Также готовы 3D-модели корпуса и комплектующих. Дирижабль планируется оснастить системами навигации и управления, солнечными панелями, камерами видеонаблюдения и другой необходимой аппаратурой.

Проект уже был представлен на научно-технической конференции в рамках Всероссийской школы-семинара "Аэрокосмическая декада", где завоевал второе место в секции "Актуальные вопросы разработки авиационной и космической техники".

- Когда-то дирижабли и аэростаты в чем-то опередили свое время и потому были незаслуженно забыты. В начале ХХ века еще не было технологий, позволяющих раскрыть весь потенциал этих аппаратов. Сегодня же их преимущества очевидны, и думаю, что неравнодушных к подобным проектам людей с каждым годом будет становиться все больше, - говорит студентка. - Я планирую сделать дирижабль беспилотным, улучшить конструкцию, изготовить прототип и провести летные испытания. Надеюсь, что смогу воплотить мечту в реальность.