Путин: Кабмин прорабатывает вопрос о выплатах волонтерам, работающим с COVID

Правительство России прорабатывает вопрос о страховых выплатах немедицинским работникам, помогающим в лечении больных коронавирусом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

"Люди, хоть и не являются медиками, но тоже находятся в сложной ситуации, тоже рискуют", - сказал он.

Глава государства сообщил, что медикам будем выплачено порядка 30-40 млрд рублей. "На немедиков еще потребуется 10 млрд. Правительство прорабатывает этот вопрос", - сказал Путин.