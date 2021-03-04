Путин назвал "букашками" людей, подталкивающих детей к суициду

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами жестко высказался о тех, кто через интернет подталкивает подростков к суициду. Он назвал их "ублюдками" и "букашками", которых "не жалко раздавить". Кроме того, он отметил, что такие деятели, столкнувшись с полицией, далеко не такие храбрые, как в Сети - "накладывают в штаны".

"Одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рембо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому", - отметил президент. И другое дело - когда правоохранители, по словам Путина, "добираются до этих уродов".

"Как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова, - сравнил Путин. - Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко".

При этом, заметил он, эти люди еще и зарабатывают на своем подстрекательстве, размещая рекламу.

Президент затронул тему рисков в Сети для несовершеннолетних в целом, ведь опасностей немало. В идеале, по его словам, интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри. Но на практике в виртуальном пространстве наряду с призывами к суициду продвигается детская порнография, наркотики. К детям же в первую очередь адресованы призывы выходить на несанкционированные акции. Их, по словам Путина, "вытаскивают на ту же улицу, чтобы похулиганить и подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед".

"Это использование детей в качестве предмета, инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей, - обобщил глава государства. - И всегда это источник использования детей, как источник получения прибыли".

Понимание опасности всего этого должно быть у граждан, уверен Путин. "Потому что, если не будет, изнутри нас будут раскачивать", - резюмировал он.