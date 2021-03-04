Путин назвал число вакцинированных от коронавируса граждан России

Около 2 миллионов граждан России получили две дозы прививки от коронавируса, заявил президент на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

"На сегодняшний день свыше 2 млн человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали. И примерно столько же, чуть поменьше, 2 с лишним тоже миллиона сделали первый укол", - привел цифры Владимир Путин. "Мы будем развивать это дальше, разумеется, это генеральный путь борьбы с эпидемией", - сказал он.

"Мы по праву гордимся нашими учеными, разработчиками этих медицинских препаратов, без которых, как говорят специалисты не только в России, но и в мире, с ковидом справиться будет невозможно", - сказал президент. "Наши вакцины наиболее безопасные и эффективные в мире", - подчеркнул он. Уровень защиты - 91,6 процента. И ни одного тяжелого случая побочного нет, в отличие от иностранных вакцин. Безопасность высокая, оценил Путин. И дорогие лекарства от коронавируса раздают больным бесплатно - так делают далеко не во всех странах.

Объемы производства вакцин будут увеличены, сказал президент. Уже начался выпуск за рубежом. Но есть проблемы с логистикой, распределением, организацией прививочных пунктов, признал он. И в 9 регионов вообще еще не приступали к вакцинации, отметил Путин. "Я знаю обо всем этом, и правительство знает, и Минздрав достаточно активно работает на этом направлении", - добавил он.