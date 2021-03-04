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04.03.2021 14:34
Рубрика: Власть

Путин назвал способ победить коронавирус

Текст: Кира Латухина
Эпидемия коронавируса в России идет на спад, удалось решить проблемы эффективнее, чем в других развитых странах, заявил президент на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Только объединяя усилия, в том числе на мировой арене, можно добиться окончательной победы над ковидом, убежден он.

Беседуя с волонтерами, Владимир Путин вспомнил, как накануне вечером встречался в Кремле с одним своим знакомым коллегой. "Он иностранец, живет дома, естественно, но приехал по делам в Россию", - уточнил он. Собеседник президента, живущий в одном из крупнейших городов Европы, рассказал о своих впечатлениях о Москве - он удивился, что "Москва живет". А потом пояснил, что в его стране в крупных городах редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто, передал его слова Путин.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Мы исходим из того, что только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом", - подчеркнул президент. "У нас остается много проблем... Но то, что нам удалось решать стоящие перед нами вопросы эффективнее, чем у многих других, причем достаточно развитых с точки зрения систем медицины странах, - это абсолютно очевидная вещь сегодня", - констатировал он.

"Некоторые ожидали, что мы просядем, так скажем, и даже провалимся. Но благодаря медикам и таким людям, как вы, мы оказались там, где мы есть", - сказал Путин. "Все постоянно снижается сейчас - это результат комплексных усилий и государства, и волонтерского движения, специалистов, врачей, медиков, нянечек, медсестер и бригад скорой помощи", - поблагодарил он. "Все это вместе дает определенный ожидаемый результат", - заключил президент. Путин также заметил, что пандемия потихонечку снижается, но вызовов еще много.

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