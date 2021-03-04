Путин: Нужно сделать исключение для ветеранов по срокам присвоения улицам их имен

Президент России Владимир Путин считает, что для участников Великой Отечественной войны можно сделать исключение из правил присвоения имен улицам и не выдерживать установленные законом сроки.

Такое мнение он высказал в четверг в ходе встречи с участниками всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Активист ОНФ из Владикавказа рассказал об инициативе по присвоению имен героев войны более чем 150 улицам, площадям и скверам. Он также посетовал, что в законодательстве прописаны ограничения по срокам такого наименования.

"Я уверен, что эти формальные, чисто бюрократические ограничения имеют под собой какие-то основания", - указал Владимир Путин, добавив, что этот вопрос находится в компетенции региональных властей. "Но все-таки применительно к героям Великой Отечественной войны можно и нужно сделать исключение", - добавил он.

Отметим, что порядок присвоения имен улицам и площадям разных регионах России свой. Например, согласно закону о наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена российской столицы, "присвоение имен, фамилий известных жителей города Москвы, граждан РФ и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц, за исключением случаев, когда такое присвоение рекомендовано Президентом Российской Федерации и (или) Мэром Москвы".