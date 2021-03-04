Путин обсудил с волонтерами борьбу с пандемией, поддержку граждан и защиту детей

Никто не должен наживаться на детях и подростках, используя их в своих целях. Об этом заявил президент на встрече с участниками акции взаимопомощи "Мы вместе". Владимир Путин назвал "ублюдками" провокаторов суицидов и рассказал, что те, кто призывает выходить на незаконные акции, прячутся за детскими спинами. Также президент заявил, что эпидемия коронавируса в России идет на спад, удалось решить проблемы эффективнее, чем во многих других странах, но победить COVID можно только объединяя усилия во всем мире. В ходе разговора, кроме того, президент высказал мнение, что волонтеры должны играть более активную роль в политической жизни страны. А также пообещал сделать все, чтобы мнение НКО учли в законопроекте о распределенной опеке.

Президент поздравил волонтеров движения "Мы вместе" с годом совместной работы, который пришелся на сложный период пандемии. Поддержку получили 5 млн человек, само же движение объединило 200 тысяч человек. Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Волонтеры рассказали Владимиру Путину о том, что молодежь с интересом вовлекается в добровольческую работу, и отметили, что "есть альтернатива для улицы". Для президента было неудивительно, что "сложные" подростки пошли помогать людям, когда "рядом ковид разгуливает", - "это же ребята с определенным характером, я это знаю по себе, я во дворе вырос". "Что касается улицы, то, конечно, лучше молодых людей занимать позитивным контентом, как сейчас модно говорить, с тем, чтобы давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни, самоутвердиться, в хорошем смысле этого слова, добиться успеха", - сказал он.

Дети в интернете и законы морали

Интернет уже проник во все сферы жизни и должен подчиняться не просто юридическим правилам, но и моральным законам - иначе общество будет разрушаться изнутри, считает Путин. К сожалению, в Сети есть и детская порнография, и продвижение детской проституции, и распространение наркотиков среди несовершеннолетних, и "вытаскивание на ту же улицу, чтобы похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед на самом деле", заметил он.

И это всегда использование детей для достижения своих эгоистических целей и ради получения прибыли, сказал президент. В том числе и при подталкивании к суицидам.

- Когда полиция добирается до этих уродов... это совсем другие люди. Одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рэмбо толкает девчонку или пацана с крыши прыгать, и он выстраивает целую концепцию... как только полиция зашла - в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, букашка, раздавить его не жалко, - возмутился Владимир Путин.

Президент - о тех, кто подталкивает детей и подростков к суицидам в интернете: ублюдки и букашки, раздавить не жалко

И еще и зарабатывает на этом, на рекламе, например. "Мы не можем позволить никому это делать", - подчеркнул он. И понимание такой опасности для будущего страны должно быть у большинства граждан - иначе изнутри всегда будут раскачивать. Да, это проблема, если молодой человек не может определить, где истинные ценности, но это не его проблема, а взрослых и общества - "значит, где-то мы не доработали", сказал президент. "Для нас дети - безусловная ценность", - заверил он.

Пандемия: идет на спад

Президент поздравил участников акции с годом совместной работы, который пришелся на сложное время. "Несмотря на то, что пандемия потихонечку снижается, тем не менее вызовов еще у нас много, и они носят весьма опасный характер, поэтому ваша работа нужна", - сказал он.

Путин вспомнил, как накануне вечером встречался в Кремле со знакомым коллегой-иностранцем, живущим в одном из крупнейших городов Европы. Тот удивился, что "Москва живет", пояснив, что в его стране в крупных городах редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто. "Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом", - заявил президент.

"Нам удалось решать стоящие перед нами вопросы эффективнее, чем у многих других, причем достаточно развитых с точки зрения систем медицины стран", - констатировал он. "Некоторые ожидали, что мы "просядем" и даже провалимся", - заметил Путин. Но спад эпидемии в России стал результатом комплексных усилий: государства, медиков, волонтеров, нянечек, медсестер, бригад "скорой помощи".

Вакцинация: чем больше - тем лучше

Генеральный путь борьбы с эпидемией - вакцинация. По словам президента, свыше двух млн человек в России получили два компонента прививки и два с лишним миллиона сделали первый укол. "Мы по праву гордимся нашими учеными, разработчиками этих медицинских препаратов, без которых, как говорят специалисты не только в России, но и в мире, с ковидом справиться будет невозможно", - сказал Путин.

"Наши вакцины наиболее безопасные и эффективные в мире", - подчеркнул он. Уровень защиты, который демонстрирует "Спутник V" - 91,6 процента, ни одного тяжелого побочного случая, в отличие от иностранных вакцин. У AstraZeneca, например, 63 процента, а после применения вакцины Pfizer были даже летальные исходы, и ряд стран от нее отказались. "У нас, слава Богу, ни одного тяжелого случая побочного нет, у 10 процентов может подняться температура на второй день, но уровень защиты и безопасность высокие", - сравнил Путин. Впрочем, он добавил, что не злорадствует, а желает успеха иностранным производителям. Президент также отметил, что в России дорогие лекарства от коронавируса раздают бесплатно, а так делают далеко не во всех странах, и у нас одни из лучших в мире тест-систем - "берут" практически все штаммы этой инфекции.

Объемы производства вакцин будут увеличены, начался выпуск за рубежом, сказал президент. Но есть проблемы с логистикой, распределением, организацией прививочных пунктов, признал он. В девяти регионах вообще не приступали к вакцинации, отметил Путин. "Я знаю обо всем этом, и правительство знает, и минздрав достаточно активно работает на этом направлении", - добавил он. "Только объединяя усилия, мы можем добиться нужного результата на всем земном шаре, а результат нужен именно глобальный... Мы должны быть уверены, что практически в каждой стране образовался популяционный иммунитет", - пояснил президент.

Путин также объявил, что кабмин прорабатывает возможность дополнительных страховых выплат тем, кто, не будучи медработником, занят в борьбе с коронавирусом, на это потребуется примерно 10 млрд рублей.

Волонтеров - в политику: почему нет

Еще президент пообещал обговорить с партиями идею, чтобы волонтеры принимали большее участие в политике. "Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, чтобы в ходе открытой, не деструктивной, а честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, чтобы страна шла вперед", - убежден он. У волонтеров есть понимание, что делать и как, и с такой мотивацией должны приходить люди во власть, считает Путин.

Правительство должно оперативно разобраться с ситуацией, когда пособия на детей-инвалидов влияют на получение выплат на детей от 3 до 7 лет, решил президент. Сама мера была направлена на поддержку семей с небольшими доходами, у которых есть дети. "А если речь идет о том, что в семье есть ребенок-инвалид, то тогда, конечно, такие семьи требуют особого внимания со стороны государства", - согласился он с волонтерами.

На сегодняшний день свыше двух млн человек в России получили два компонента прививки, уколы сделали. И примерно столько же сделали первый укол

Также президент решил обсудить с депутатами законопроект о геолокации пропавших людей по сигналу мобильного телефона: если нет "подводных камней", предложения поисковиков поддержат. Еще Путин заверил, что сделает все, чтобы мнение НКО учли в законопроекте о распределенной опеке, но заметил, что важно, чтобы не было условий для злоупотреблений в отношении людей, которые не могут принимать адекватных решений. Кроме того, глава государства предложил подумать над введением обязательного лицензирования отдельных видов психологической помощи. И принял приглашение посетить реабилитационный досуговый центр на базе конноспортивного клуба в Ленинградской области, с улыбкой попросив только не приписывать ему этот "дворец".

Волонтеры попросили провести "Прямую линию" пораньше в этом году, и президент обещал подумать. В завершение общения, которое продолжалось несколько часов, он поздравил всех с наступающим Женским днем, подарив тем девушкам, кого пригласили в кремлевский зал, цветы.

Акцент

Путин: Те, кто оскорбляет ветеранов, сами зубы себе переломают

В ходе общения с волонтерами президент прокомментировал тему защиты исторической памяти. Один из участников встречи поднял эту проблему и заметил: "Те, кто пытается оскорбить наших ветеранах, хочу им сказать - да я вам зубы переломаю!"

Президент обратил внимание на эту реплику. "По поводу нашего отношения к тем, кто пренебрежительно относится к нашей истории, к нашим героям-ветеранам… - сказал он. - Зубы ломать не нужно. Я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. И в том числе - об наших ветеранов".

Путин объяснил, что "это люди особой закваски, особой крепости духа". Однако в силу возраста, конечно, они нуждаются в поддержке, констатировал он. И поблагодарил волонтеров за их работу в этом направлении.

Отвечая на другой вопрос, президент согласился, что для участников Великой Отечественной войны можно сделать исключение из правил присвоения имен улицам и не выдерживать установленные законом сроки. Активист ОНФ из Владикавказа рассказал об инициативе по присвоению имен героев войны более чем 150 улицам, площадям и скверам. Он также посетовал, что в законодательстве прописаны ограничения по срокам такого наименования.

"Я уверен, что эти формальные, чисто бюрократические ограничения имеют под собой какие-то основания", - указал Владимир Путин, добавив, что этот вопрос находится в компетенции региональных властей. "Но все-таки применительно к героям Великой Отечественной войны можно и нужно сделать исключение", - добавил он.

Отметим, что порядок присвоения имен улицам и площадям в разных регионах России свой. Например, согласно закону о наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена российской столицы, "присвоение имен, фамилий известных жителей города Москвы, граждан РФ и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц, за исключением случаев, когда такое присвоение рекомендовано президентом Российской Федерации и (или) мэром Москвы".

Кроме того, Путин поддержал идею подсветить небо в городах-героях в День Победы. В ходе общения глава регионального исполкома ОНФ в Севастополе Лариса Мельник рассказала об акции, которая состоялась в городе в прошлом году в день проведения Парада Победы: 24 июня за 10 минут до начала салюта небо подсветили прожекторами.

"Мы просим, чтобы эта акция - "Лучи Победы" - стала традицией и чтобы в 2021 году она состоялась в 58 городах России", - предложила Мельник. Она уточнила, что речь идет о городах-героях и городах воинской славы.

"Что касается вашей акции - давайте, конечно, посмотрим, как сделать так, чтобы она приобретала более широкий характер, чтобы люди помнили о том, чему посвящены акции подобного рода", - ответил Владимир Путин.

Подготовили Татьяна Замахина, Галина Мисливская