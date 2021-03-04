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04.03.2021 14:59
Рубрика: Власть

Путин поддержал идею подсветить небо в городах-героях в День Победы

Текст: Галина Мисливская
В ходе общения президента России Владимира Путина с участниками всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" глава регионального исполкома ОНФ в Севастополе Лариса Мельник рассказала об акции, которая состоялась в городе в прошлом году в день проведения парада Победы: 24 июня за 10 минут до начала салюта небо подсветили прожекторами.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Мы просим, чтобы эта акция - "Лучи Победы" - стала традицией, и чтобы в 2021 году она состоялась в 58 городах России", - предложила Мельник.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Она уточнила, что речь идет о городах-героях и городах воинской славы.

"Что касается вашей акции - давайте, конечно, посмотрим, как сделать так, чтобы она приобретала более широкий характер, чтобы люди помнили о том, чему посвящены акции подобного рода", - ответил Владимир Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент День Победы

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