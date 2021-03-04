Путин поддержал идею подсветить небо в городах-героях в День Победы

В ходе общения президента России Владимира Путина с участниками всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" глава регионального исполкома ОНФ в Севастополе Лариса Мельник рассказала об акции, которая состоялась в городе в прошлом году в день проведения парада Победы: 24 июня за 10 минут до начала салюта небо подсветили прожекторами.

"Мы просим, чтобы эта акция - "Лучи Победы" - стала традицией, и чтобы в 2021 году она состоялась в 58 городах России", - предложила Мельник.

Она уточнила, что речь идет о городах-героях и городах воинской славы.

"Что касается вашей акции - давайте, конечно, посмотрим, как сделать так, чтобы она приобретала более широкий характер, чтобы люди помнили о том, чему посвящены акции подобного рода", - ответил Владимир Путин.