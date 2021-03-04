Путин поддержал участие волонтеров в политике

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу об участии волонтеров в политической жизни РФ. Он назвал важным для страны, если люди с разными взглядами придут во власть.

Вопрос об этом главе государства прозвучал в ходе его встречи с участниками акции "Мы вместе".

"По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни - я за, я уже об этом говорил", - напомнил президент. Он привел несколько аргументов в пользу этой точки зрения. Во-первых, в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений. "И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион", - объяснил Путин.

В целом, по его словам, очень важно "давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти". Это, считает российский лидер, поможет, в ходе "открытой, чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед".

Еще один аргумент - волонтеры занимаются своим делом по зову души. "У них есть понимание и что нужно делать, и как", - отметил Путин. Именно люди с такой мотивацией, считает он, и должны приходить в различные органы власти.

Президент обещал, что переговорит с руководством "Единой России" и других ведущих политических сил, чтобы те обратили на это внимание. Он напомнил, что в этом году предстоят выборы не только в Госдуму, но и в заксобрания регионов, а также муниципальные кампании.