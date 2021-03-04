Путин поздравил россиянок с 8 марта

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами поздравил женщин с приближающимся 8 марта и обратил внимание, что праздник "не только женский".

Поздравление прозвучало в завершение его встречи с волонтерами.

Глава государства напомнил о грядущем празднике и сначала поздравил участниц встречи, а затем обратился и ко "всем нашим замечательным женщинам". По словам Путина, он поздравляет россиянок "с большим удовольствием".

Собственно, праздник не только женский, заметил президент. "Ведь все его отмечают, - пояснил он. - Этот праздник дает возможность мужчинам проявить себя с лучшей стороны".

Участницам встречи глава государства вручил букеты цветов.