Путин рассказал про эмоции от работы волонтеров

Президент РФ Владимир Путин поздравил волонтеров движения "Мы вместе" с годом совместной работы, который пришелся на один из самых сложных периодов нашего времени - период пандемии.

"Когда я смотрел за тем, что и как вы делаете, кто к вам присоединяется и в каких формах - невозможно было наблюдать без сильных эмоций, - признался Владимир Путин. - Объединились ведь люди самых разных взглядов - здесь уже не до политики - самых разных возрастов, профессий".

Президент сказал, что ему особенно было приятно, что помощь движению оказали 10 тысяч компаний, причем многие из них - мелкие, которые и сами оказались в трудном положении и нуждались в поддержке, которую государство им оказало. Поддержку получили 5 млн человек, само же движение объединило 200 тысяч человек - это "огромная армия людей", сказал Путин.

"Несмотря на то, что пандемия потихонечку снижается, тем не менее вызовов еще у нас много, и они носят весьма опасный характер, поэтому ваша работа нужна, ваша поддержка востребована, надеюсь, что вы эту работу не оставите", - сказал президент. "Ведь она обогащает вас самих", - добавил он. "Эта работа - один из самых действенных, ярких способов самореализации, самовыражения и самоутверждения в самом хорошем смысле этого слова. И то, что вы себя нашли в этом, это очень здорово", - считает он.