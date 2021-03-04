Путин: Те, кто оскорбляет ветеранов, зубы себе переломают

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с волонтерами прокомментировал тему защиты исторической памяти. По его словам, те, кто оскорбляет ветеранов ВОВ, бесятся в бессильной злобе.

Один из участников встречи поднял эту проблему и заметил: "Те, кто пытается оскорбить наших ветеранах, хочу им сказать - да я вам зубы переломаю!"

Президент обратил внимание на эту реплику. "По поводу нашего отношения к тем, кто пренебрежительно относится к нашей истории, к нашим героям-ветеранам… - сказал он. - Зубы ломать не нужно. Я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. И в том числе - об наших ветеранов".

Путин объяснил, что "это люди особой закваски, особой крепости духа". Однако в силу возраста, конечно, они нуждаются в поддержке, констатировал он. Российский лидер поблагодарил волонтеров за их работу в этом направлении.