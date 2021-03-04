Путин: Законопроект о распределенной опеке надо доработать с участием НКО

Президент России Владимир Путин считает, что законопроект о распределенной опеке над недееспособными или не полностью дееспособными гражданами должен быть доработан как можно скорее и в тесном контакте с некоммерческими организациями. Об этом он заявил в четверг в ходе встречи с участниками всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

"Закон уже очень давно, с 2016 года, находится с Госдуме. Я, конечно, обращу на это внимание коллег и в правительстве, и в Думе", - отметил глава государства, отвечая на выступление одной из участниц.

"Постараюсь сделать все, чтобы как можно быстрее, причем в прямом контакте с некоммерческими организациями, были (внесены в проект) отточенные формулировки, чтобы юридическая техника была оптимальной", - добавил он.

Президент указал на главную цель этой работы - "не принять решения, которые бы навредили тем, ради кого этот закон и пишется, а именно: чтобы не были созданы условия для злоупотребления в отношении людей, которые не могут принимать адекватных решений самостоятельно".