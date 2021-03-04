Автомобилистов в Москве предупредили о "цветочных" пробках

Столичный департамент транспорта прогнозирует пробки накануне праздничных дней. В связи с этим водителей просят заранее планировать свои поездки и пользоваться общественным транспортом.

По данным дептранса, за неделю личных автомобилей на дорогах Москвы стало больше на шесть процентов - это плюс 180 тысяч машин. Основные затруднения традиционно ожидаются у цветочных рынков и торговых центров.

Чтобы не терять время в пробках и успеть приобрести цветы и подарки для женщин, москвичей просят делать выбор в пользу общественного транспорта. А лучше, отмечают в дептрансе, делать покупки через интернет.