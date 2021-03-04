Годовщину освобождения Ржева отметили у мемориала Советскому солдату

В Тверской области прошли торжественные мероприятия, приуроченное к 78-летию освобождения Ржева и района от немецко-фашистских захватчиков. Впервые знаковую дату жители и гости ржевской земли отметили у мемориала Советскому солдату, открытого в год 75-летия Великой Победы. Об этом сообщается на сайте правительства Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя вместе с ветеранами Великой Отечественной войны возложил цветы к мемориалу.

"Здесь, на ржевской земле, на защиту нашей Родины в едином строю встали люди из разных республик Советского Союза. Неделями шли бои за каждый бугорок нашей земли. В ожесточенных боях подо Ржевом наши солдаты остановили врага, рвущегося к столице, сковали его силы и помогли победе в Сталинградской битве. Наши солдаты приблизили прорыв блокады Ленинграда и освобождение республик Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня к Ржевскому мемориалу приезжают сотни, тысячи людей, чтобы поклониться подвигу героев", - сказал Игорь Руденя.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня прошлого года. В церемонии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны и президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. 25-метровая бронзовая скульптура весом более 80 тонн установлена на 10-метровом холме. В основу идеи центральной фигуры монумента легло стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом". На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших подо Ржевом защитников Отечества.

Идея создания мемориала погибшим подо Ржевом принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны. Она была поддержана Союзным государством, Российским военно-историческим обществом, Министерством культуры РФ и правительством Тверской области.

Проект был реализован на народные пожертвования. На создание мемориала потребовалось 650 млн российских рублей, из них более 500 млн - это народные пожертвования. На бронзовую фигуру солдата 200 млн рублей было выделено из бюджета Союзного государства.

После открытия мемориальный комплекс перешел в ведение Музея Победы, став его филиалом.