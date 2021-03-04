Квартиры в новостройках Москвы стали чаще покупать в ипотеку

Москвичи в январе этого года на 30% чаще покупали квартиры и нежилые помещения в новостройках с привлечением кредитных средств, чем год назад. Об этом заявили в столичном управлении Росреестра.

Там рассказали, что в январе 2021-го зарегистрировали 3 720 сделок на рынке новостроек, где были использованы заемные деньги. Речь и про ипотеку, и про обычные кредиты, которые берут, к примеру, для покупки коммерческих помещений. В январе 2020 года таких сделок было 2 859, а в январе 2019-го - чуть более трех тысяч.

По словам главы ведомства Игоря Майданова, в 2019-2020 годах средняя часть договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитов находилась на уровне 42% от общего числа сделок. В этом же году она дошла почти до половины.

"При этом в прошлом году сравнимого показателя удалось достигнуть лишь в мае, когда заработала программа льготного кредитования жилья в новостройках. Тогда доля ДДУ с кредитами по итогу месяца резко увеличилась по отношению к апрелю и достигла 54%", - рассказал он.

Сейчас причина, главным образом, скрывается в том же - покупку жилья и нежилых помещений в кредит стимулирует льготная ипотека и в целом низкие ипотечные и кредитные ставки.