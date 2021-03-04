На северо-востоке МКАД ограничат движение в ночные часы с 6 по 8 марта

Один участок на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе полностью перекроют в ночное время с 6 по 8 марта, а на другом участке движение будет ограничено, это связано с проведением дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Полностью будут перекрывать участок 85-го километра МКАД (внешняя сторона) от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону области до съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону центра на внешнюю сторону МКАД. Ночью 6, 7 и 8 марта движение будут перекрывать с 02:00 до 02:20, с 03:00 до 03:20 и с 04:00 до 04:20.

Одна полоса будет перекрыта на участке 85-го километра МКАД (внешняя сторона) от съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону области на внешнюю сторону МКАД до съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра. Ограничения будут действовать 6, 7 и 8 марта с 01:30 до 05:00.