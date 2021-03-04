Названы наиболее успешные регионы в цифровизации здравоохранения

Наиболее успешными в цифровизации здравоохранения сегодня можно назвать Тульскую и Тюменскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ, заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев в четверг, 4 марта, выступая на конференции "ИКТ в здравоохранении 2021".

Он пояснил, что именно этим регионам удалось полноценно внедрить электронную медицинскую карту во всех медицинских организациях.

"Любой лечащий врач в больнице, поликлинике, или, например, фельдшер скорой помощи может получить доступ к истории болезни пациента, благодаря электронной карте. В этом заключается преемственность оказания медицинской помощи на всех ее этапах, что повышает ее качество", - сказал замминистра.

Вторым критерием достижения цифровой зрелости Пугачев назвал внедрение сервисов для удаленного взаимодействия пациента с врачами, в числе которых, например - электронная регистратура, дистанционный мониторинг хронических больных.