Нововоронежская АЭС подтвердила соответствие статусу "Лидер ПСР"

Подробно рассмотрен ход внедрения ПСР-образцов: "Процесс оперативного управления эксплуатацией энергоблока №4", "Процесс изготовления деталей для цехов заказчиков НВ АЭС". Проверяющие отметили, что образцы представлены успешно.
"Оперативное управление эксплуатацией наиболее сложная часть деятельности АЭС и образцы в этом направлении ранее не создавались. Вы взялись за эту задачу, и тут можно выделить несколько хороших практик. Это пример комплексного применения инструментов ПСР для управления производством", - отметил руководитель проекта Госкорпорации "Росатом", Михаил Румненко.
"Мы занимаемся этим вопросом системно уже более 5 лет, с момента внедрения на новых энергоблоках системы интеллектуальной поддержки операторов, где все процедуры определены по времени и исключены ошибки персонала. Сейчас эти приложения работают в режиме опытно-промышленной эксплуатации", - сказал в ответном слове директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.
По итогам проверки был подписан итоговый Меморандум, подтверждающий соответствие НВАЭС качественным критериям статуса "Лидер ПСР" и выработаны рекомендации для дальнейшего развития.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru