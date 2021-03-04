Нововоронежская АЭС подтвердила соответствие статусу "Лидер ПСР"

3 марта на НВАЭС прошла развивающая партнерская проверка качества развертывания ПСР (производственной системы Росатом) за 2020 год. В режиме онлайн, НВАЭС проверяли представители Госкорпорации "Росатом", Концерна "Росэнергоатом", акционерного общества "ПСР", корпоративной академии "Росатома", Зеленогорского электрохимического завода. Специалисты НВАЭС защищали направления; "Обучение", "Каракури", "ПСР-потоки и образцы", досрочно были зачтены; "Декомпозиция целей", "Управление изменениями", "Поставщики", "ПСР-инжиниринг".

Подробно рассмотрен ход внедрения ПСР-образцов: "Процесс оперативного управления эксплуатацией энергоблока №4", "Процесс изготовления деталей для цехов заказчиков НВ АЭС". Проверяющие отметили, что образцы представлены успешно.

"Оперативное управление эксплуатацией наиболее сложная часть деятельности АЭС и образцы в этом направлении ранее не создавались. Вы взялись за эту задачу, и тут можно выделить несколько хороших практик. Это пример комплексного применения инструментов ПСР для управления производством", - отметил руководитель проекта Госкорпорации "Росатом", Михаил Румненко.

"Мы занимаемся этим вопросом системно уже более 5 лет, с момента внедрения на новых энергоблоках системы интеллектуальной поддержки операторов, где все процедуры определены по времени и исключены ошибки персонала. Сейчас эти приложения работают в режиме опытно-промышленной эксплуатации", - сказал в ответном слове директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

По итогам проверки был подписан итоговый Меморандум, подтверждающий соответствие НВАЭС качественным критериям статуса "Лидер ПСР" и выработаны рекомендации для дальнейшего развития.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru