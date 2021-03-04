Елена Поликарпова, заведующая отделением № 10, врач-педиатр выездной бригады Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова

Я двадцать шесть лет работаю в московской скорой. Можно сойти с ума от ее бешеного ритма? Но у нас просто нет на это времени. Меня ждут мои пациенты, в меня верят, надеются на меня. Когда сажусь в машину "скорой" и слышу звук мотора, дух захватывает. Скорая помощь - это образ жизни. В нашей службе не бывает случайных людей. Есть примета: если работаешь здесь больше пяти лет, то это точно твое, и другой работы тебе уже не нужно.

Каждый вызов - особенный. Вот лишь два, с разницей в неделю. Я как раз вышла на работу после отпуска - такая отдохнувшая, загорелая, счастливая. Наша бригада только госпитализировала пациента в больницу, как поступает вызов к ребенку. Мама отвернулась на долю секунды, чтобы ответить на звонок, а малыш потянулся за синичкой и выпал из окна пятого этажа. По счастливой случайности под окнами гулял мужчина с собакой: он поймал мальчика. До места вызова добрались за пять минут. Осмотрели ребенка, провели лечебные мероприятия и доставили его в больницу. Через неделю поинтересовалась, как самочувствие мальчугана. Сообщили, что с ним все хорошо. Готовится к выписке. Здоров.

Через неделю похожий вызов. Падение 3-летнего крохи с восьмого этажа. В День города родители оставили малыша со старшей сестрой, а сами отправились смотреть праздничный салют на Воробьевых горах. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Повезло: упал в пушистые кусты сирени. Наша бригада завершала вызов в соседнем доме. Поэтому на месте происшествия были через две минуты. Провели комплекс необходимых лечебных мероприятий как на дому, так и в машине "скорой" по пути в больницу. Спасли. Малыш здоров.

Такая у нас работа: спасать. А самые тяжелые вызовы - к детям с пороком сердца. Или когда малыш задыхается, не дышит. И вот когда ты "заводишь" сердце, доставляешь ребенка в больницу, а потом узнаешь, что маленький человек идет на поправку, его состояние стабилизируется…

В такие минуты понимаешь, что живешь не зря. Высокие слова? Такая работа.