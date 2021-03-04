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04.03.2021 23:45
Рубрика: Экономика

Мнение без имени

Бизнес попросили рассказать о барьерах
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 47(8398)
На портале "Добродел" стартовал опрос, призванный оценить уровень административной нагрузки на бизнес. Принять в нем участие юридические лица и индивидуальные предприниматели могут до конца марта.

"Мы приступили к восстановлению экономики региона. Один из инструментов поддержки предпринимателей - это снижение административной нагрузки. Опрос, начатый на портале "Добродел", поможет определить текущий уровень давления контролирующих органов на бизнес", - отмечает министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Напомним, потери от пандемии подмосковные власти оценивают примерно в 120 миллиардов рублей. Половина из них - чисто медицинские расходы: на стимулирующие выплаты врачам, создание дополнительных инфекционных коек, закупку компьютерных томографов и аппаратов искусственной вентиляции легких во временные госпитали. А вторая половина - это те деньги, которые бюджет области недополучит из-за того, что в начале года многие предприятия работали вполсилы или вообще приостанавливали деятельность. И не все предприниматели до сих пор еще вышли на допандемийные обороты.

В этом году область планирует сократить сроки контрольных мероприятий с 20 до 10 рабочих дней, заменить плановые проверки на инспекционные визиты, а также ввести дистанционный контроль за любыми проверками бизнеса. О том, что власти могут сделать еще, предпринимателей и спрашивают в опросе.

Он, кстати, носит анонимный характер.

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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