"Мы приступили к восстановлению экономики региона. Один из инструментов поддержки предпринимателей - это снижение административной нагрузки. Опрос, начатый на портале "Добродел", поможет определить текущий уровень давления контролирующих органов на бизнес", - отмечает министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Напомним, потери от пандемии подмосковные власти оценивают примерно в 120 миллиардов рублей. Половина из них - чисто медицинские расходы: на стимулирующие выплаты врачам, создание дополнительных инфекционных коек, закупку компьютерных томографов и аппаратов искусственной вентиляции легких во временные госпитали. А вторая половина - это те деньги, которые бюджет области недополучит из-за того, что в начале года многие предприятия работали вполсилы или вообще приостанавливали деятельность. И не все предприниматели до сих пор еще вышли на допандемийные обороты.

В этом году область планирует сократить сроки контрольных мероприятий с 20 до 10 рабочих дней, заменить плановые проверки на инспекционные визиты, а также ввести дистанционный контроль за любыми проверками бизнеса. О том, что власти могут сделать еще, предпринимателей и спрашивают в опросе.

Он, кстати, носит анонимный характер.