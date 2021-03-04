Программы российских вузов - в сотне лучших в международном рейтинге QS

В 2021 году в предметном рейтинге QS представлены 40 российских университетов, из них 16 - участники проекта 5-100. За последние семь лет число российских вузов в рейтингах QS выросло в 20 раз. В топ-100 входят 16 отечественных вузов, в том числе 10 - участники Проекта 5-100. Это рекордное число российских университетов, вошедших в глобальную сотню лучших по своим предметам за всю историю рейтинга.

Лидером среди россиян снова стал МГУ им. Ломоносова: он попал в топ-100 по 20 предметам и направлениям, а по шести - и вовсе в топ-50. "Естественные науки", "Лингвистика" "Физика и астрономия", "Нефтегазовое дело", "Математика", "Современные языки" и "Философия", "Информатика", "Химия" - вот лишь некоторые из направлений, где МГУ - в сотне лучших. Кстати, МГУ стал лучшим и по одному из самых значимых критериев оценки - академической репутации, получив 91 балл из ста возможных.

- Московский университет - один из наиболее динамично развивающихся классических университетов, представленных в международных рейтингах вузов, - комментирует результаты рейтинга ректор МГУ академик Виктор Садовничий. - Сильная сторона рейтинга QS в том, что он оценивает не общую картину образовательного процесса, а конкретные предметные области, позволяющие сопоставлять активность отдельных факультетов и даже кафедр. Для нас это особенно важно с учетом активно идущего процесса формирования междисциплинарных научно-образовательных школ.

Не отстают от МГУ и коллеги. Так, МГИМО вошел в топ-50 по предмету "Политика и Международные исследования" (41 место). Здесь же - Высшая школа экономики (45 место).

Выше всех, правда в своей предметной области, из российских вузов поднялся Санкт-Петербургский горный университет: 12-е место в мире в рейтинге "Горное дело". В топ-50 попал и МФТИ - по "Физике и астрономии".

Самый заметный скачок в своей предметной области сделала Московская консерватория им. Чайковского - на десять позиций вверх.

Из 213 российских программ в предметном рейтинге QS этого года 124 представлены вузами-участниками Проекта 5-100. Составители рейтинга отмечают: университеты проекта продолжают добиваться значительных успехов, как по численности в рейтинге, так и в динамике роста занимаемых мест. Лучший по показателям в рейтинге из вузов проекта - Томский политехнический университет.

Комментарии

Бен Саутер, старший вице-президент по профессиональным услугам в QS:

- За последнее десятилетие Россия предприняла множество шагов, необходимых для создания системы высшего образования мирового класса. Сегодня она во многом направлена на поддержку начинающих ученых, которые будут способствовать созданию нового поколения российских знаний. Приоритет - областям, которым раньше не уделялось должного внимания. Это к примеру, "Исследования климата и окружающей среды", "Геномика", "Робототехника", "Исследования материалов". Российское правительство направило финансирование в учебные заведения с высоким потенциалом. Мы видим положительные результаты этих решений в нашем глобальном рейтинге. Но впереди еще много работы - например, в России по-прежнему доля исследователей на 1000 человек меньше, чем в других крупных странах.

Николай Кудрявцев, ректор МФТИ:

- Физтех вошел в топ-50 по физике, топ-100 по математике, а также значительно улучшил свои результаты по биологии, поднявшись сразу на 100 позиций (с 401-450 до 301-350). В прошедшем году мы все убедились: развитие биологии и медицины критически важно. Ученые МФТИ принимали участие в моделировании распространения коронавируса и в создании новых тест-систем для его обнаружения. Наиболее востребованы специалисты, которые обладают междисциплинарными навыками - и в биологии, и в математике, и в программировании. Именно такие кадры мы и готовим.

Андрей Яковлев, врио ректора Томского политехнического университета:

- Улучшение и так высоких позиций ТПУ в рейтинге QS говорит о том, что вуз движется в правильном направлении, эффективно объединяя научную, образовательную и инженерную повестку, а также активно работая с индустриальными партнерами. Безусловно, огромный вклад в этот результат вносят Инженерная школа природных ресурсов и Центр Heriot-Watt в ТПУ.

При этом Томский политех растет по критерию "академическая репутация": 71,9 балла из 100 возможных. Кроме того, политехники активно развивают актуальные междисциплинарные направления, среди которых, например, нефтепромысловая химия, машинное обучение в области геологии и разработки месторождений.

Остается высокой репутация вуза среди работодателей. Наши ученые и инженеры работают над решением актуальных и прорывных задач в интересах крупных компаний. Например, успешно реализуется такой масштабный проект, как "Палеозой", направленный на исследование и разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, и разрабатывается пакет технологий в направлении геологического и гидродинамического моделировании месторождений нефти и газа.

Александра Скрипченко, декан факультета математики НИУ ВШЭ:

- Высшая школа экономики вошла в мировой топ-100 университетов по девяти предметным и отраслевым рейтингам QS, в том числе и по математике. Это ожидаемое, но от того не менее приятное событие. Другие ведущие международные рейтинги - ARWU в 2018 году, US World & News Report в 2020 - уже зафиксировали принадлежность университета к высшей лиге мирового математического университетского образования. Подъем в рейтинге QS важен для нас, так как во многом опирается на экспертное мнение профессионального сообщества. Добиться признания коллег, быть может, наиболее трудный барьер, который приходится преодолевать молодому университету (факультет математики ВШЭ провел первый прием студентов в 2008 году). Мы не ставим себе целью продвижение в рейтингах само по себе. Это лишь результат общих усилий, направленных на развитие исследовательского и преподавательского потенциала университета. В то же время, абитуриенты со всего мира, а в последнее время и российские, обращают все больше внимания на позиции университетов в мировых рейтингах. А значит, наш рост в них послужит повышению интереса к обучению в Вышке, привлечет еще более сильных и заинтересованных абитуриентов.

Справка РГ

Рейтинг QS - это почти 14 тысяч образовательных программ, полторы тысячи вузов со всего мира, 51 предмет, пять предметных областей. Аналитики оценивают академическую репутацию вуза, востребованность выпускников, цитирование научных статей, индекс Хирша сотрудников. Важность отдельных критериев в разных предметных направлениях отличается, поэтому у каждого из них - своя весовая шкала.