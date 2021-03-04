Синоптики рассказали о погоде 8 марта в Москве

В Международный женский день в Москве прогнозируется небольшой мороз. Об этом сообщает центр "Фобос".

По словам синоптиков, снегопады к празднику ослабнут, но показания термометров будут по-прежнему сигнализировать о зиме. К утру 8 марта морозы окрепнут до -5…-10 градусов. Увы, и в дневные часы ожидается не выше -2…-7. Такая температура, отмечают синоптики, больше характерна для 23 февраля, а не для женского праздника.

В прошлом году 7 и 8 марта, напоминают метеорологи, в Москве были зафиксированы рекорды максимальной температуры: +12 и +8,6 соответственно.