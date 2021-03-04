Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьями с детьми

Упрощенный порядок получения социальных выплат для семей с детьми введен в Москве. Теперь для этого достаточно подать заявление в электронном виде через портал Госуслуг. Причем, к нему не нужно даже прикреплять сканы-копии документов, подтверждающие право на выплаты. Постановление на этот счет подписал подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Александр Щербак/ТАСС