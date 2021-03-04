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04.03.2021 11:16
Рубрика: Власть

Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьями с детьми

Текст: Любовь Проценко
Упрощенный порядок получения социальных выплат для семей с детьми введен в Москве. Теперь для этого достаточно подать заявление в электронном виде через портал Госуслуг. Причем, к нему не нужно даже прикреплять сканы-копии документов, подтверждающие право на выплаты. Постановление на этот счет подписал подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Эти изменения касаются права семей с детьми на:

Фото: iStock
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- дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям;

- ежемесячное пособие на ребенка малообеспеченным семьям;

- единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка;

- отдельные социальные выплаты многодетным семьям;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Москвы, в срок до 20 недель беременности;

- социальные выплаты отдельным категориям семей с детьми до 3 лет.

Все необходимые сведения, которые властям нужны для назначения этих выплат, департамент труда и социальной защиты населения города Москвы теперь обязан получать самостоятельно в рамках межведомственного электронного документооборота. Новый порядок, отмечалось на заседании президиума правительства Москвы, где принято это решение, является частью системной работы по модернизации государственных услуг. В рамках этой работы все больше услуг граждане могут оформить в "один клик".

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