Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьями с детьми

Эти изменения касаются права семей с детьми на:
- дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям;
- ежемесячное пособие на ребенка малообеспеченным семьям;
- единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка;
- отдельные социальные выплаты многодетным семьям;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Москвы, в срок до 20 недель беременности;
- социальные выплаты отдельным категориям семей с детьми до 3 лет.
Все необходимые сведения, которые властям нужны для назначения этих выплат, департамент труда и социальной защиты населения города Москвы теперь обязан получать самостоятельно в рамках межведомственного электронного документооборота. Новый порядок, отмечалось на заседании президиума правительства Москвы, где принято это решение, является частью системной работы по модернизации государственных услуг. В рамках этой работы все больше услуг граждане могут оформить в "один клик".