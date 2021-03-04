Уголовное дело возбудили после падения наледи на ребенка в Электростали

В подмосковной Электростали возбудили уголовное дело в отношении управляющей компании по факту получения ребенком травмы головы после падения на него наледи с крыши дома. Об этом сообщает портал Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным пресс-службы СК по Подмосковью, инцидент произошел еще 9 февраля, когда от падения фрагмента льда с отвеса кровли пострадал 12-летний ребенок. По данным следствия, неустановленные лица из числа руководства жилищной компании, осуществляющей оказание услуг по обслуживанию и очистки кровли дома, достоверно знали, что на стыке кровли имеется фрагмент льда и умышленно уклонились от обязанности своевременно очистить ее от наледи. В результате кусок льда упал на мальчика, он получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Уголовное дело в отношении жилищной компании возбудили по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи изъяли документы компании и опрашивают свидетелей. Проводится судмедэкспертиза по оценке ущерба, причиненного здоровью ребенка.